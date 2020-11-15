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Силовики окружают собравшихся на "площади Перемен" в Минске

15.11.2020 16:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По состоянию на 16.00 большие группы экипированных силовиков окружают собравшихся на "площади Перемен", где создан народный мемориал в память о погибшем Романе Бондаренко.  

Силовики окружают собравшихся на "площади Перемен" в Минске
У "Площади перемен". Фото: Дмитрий Жук / БелаПАН.

 

Силовики окружают собравшихся на "площади Перемен" в Минске
Ранее они временно отступили от протестующих. После этого часть демонстрантов разошлась через ближайшие дворы.

Tut.by сообщает, что "неадекватный мужчина разбил плитку, чтобы бросать ее в сторону силовиков, он же напал на корреспондента tut.by: попытался душить шнурком от редакционного бейджа". "Люди вокруг стали скандировать, что он провокатор и вывели его с "площади Перемен", — говорится в сообщении.

Возле мемориала около 500 человек, которые не отходят.

Сообщается об отключении стационарного интернета в районе событий.

 
 
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По состоянию на 16.00 большие группы экипированных силовиков окружают собравшихся на "площади Перемен", где создан народный мемориал в память о погибшем Романе...
 
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