По состоянию на 16.00 большие группы экипированных силовиков окружают собравшихся на "площади Перемен", где создан народный мемориал в память о погибшем Романе Бондаренко.



У "Площади перемен". Фото: Дмитрий Жук / БелаПАН.



Ранее они временно отступили от протестующих. После этого часть демонстрантов разошлась через ближайшие дворы. Ранее они временно отступили от протестующих. После этого часть демонстрантов разошлась через ближайшие дворы.

Tut.by сообщает, что "неадекватный мужчина разбил плитку, чтобы бросать ее в сторону силовиков, он же напал на корреспондента tut.by: попытался душить шнурком от редакционного бейджа". "Люди вокруг стали скандировать, что он провокатор и вывели его с "площади Перемен", — говорится в сообщении.

Возле мемориала около 500 человек, которые не отходят.

Сообщается об отключении стационарного интернета в районе событий.