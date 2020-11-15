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Задержаны более 300 человек, среди них 15 журналистов

15.11.2020 16:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна», по данным на 16:00, в стране задержаны 311 человек. Из них, по данным БАЖ, 15 журналистов. Telegram-канал «Белые халаты» сообщает о задержании заместителя директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Павла Моисеева. Также волонтеры сообщают, что среди задержанных есть несовершеннолетние.

Вот список журналистов, которых задерживали сегодня:

  1. Юрий Шамшур, ТАСС (отпустили);
  2. Андрей Покумейко, БЕЛТА, Минск;
  3. Шура Пилипович-Сущиц, «Наша Ніва», Минск;
  4. Евгений Ортецкий, фотограф-фрилансер, Минск;
  5. Алесь Пилецкий, Tut.by и «Народная воля», Витебск;
  6. Андрей Ломаў, Hrodnalife, Гродна;
  7. Игорь Матвеев, Витебск;
  8. Евгений Бузук, Гродно;
  9. Андрей Шавлюго, БелаПАН, Минск;
  10. Михаил Кунцевич, autogrodno.by, Гродно;
  11. Александр Ивулин, Tribuna.cоm;
  12. Татьяна Гаврильчик, Минск;
  13. Юлия Коцкая, БелаПАН;
  14. Андрей Якимуш, Пинск;
  15. Владислав Кулецкий, главный редактор realt.by.

Общие списки задержанных можно посмотреть тут.

(будет дополнено)

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Как сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна», по данным на 16:00, в стране задержаны 311 человек. Из них, по данным БАЖ, 15 журналистов. Telegram-канал...
 
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