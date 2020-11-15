Задержаны более 300 человек, среди них 15 журналистов

Источник материала: Onliner

Как сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна», по данным на 16:00, в стране задержаны 311 человек. Из них, по данным БАЖ, 15 журналистов. Telegram-канал «Белые халаты» сообщает о задержании заместителя директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Павла Моисеева. Также волонтеры сообщают, что среди задержанных есть несовершеннолетние.

Вот список журналистов, которых задерживали сегодня:

Юрий Шамшур, ТАСС (отпустили); Андрей Покумейко, БЕЛТА, Минск; Шура Пилипович-Сущиц, «Наша Ніва», Минск; Евгений Ортецкий, фотограф-фрилансер, Минск; Алесь Пилецкий, Tut.by и «Народная воля», Витебск; Андрей Ломаў, Hrodnalife, Гродна; Игорь Матвеев, Витебск; Евгений Бузук, Гродно; Андрей Шавлюго, БелаПАН, Минск; Михаил Кунцевич, autogrodno.by, Гродно; Александр Ивулин, Tribuna.cоm; Татьяна Гаврильчик, Минск; Юлия Коцкая, БелаПАН; Андрей Якимуш, Пинск; Владислав Кулецкий, главный редактор realt.by.

Общие списки задержанных можно посмотреть тут .

(будет дополнено)