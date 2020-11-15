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Задержаны более 300 человек, среди них 15 журналистов
Источник материала: Onliner
Как сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна», по данным на 16:00, в стране задержаны 311 человек. Из них, по данным БАЖ, 15 журналистов. Telegram-канал «Белые халаты» сообщает о задержании заместителя директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Павла Моисеева. Также волонтеры сообщают, что среди задержанных есть несовершеннолетние.
Вот список журналистов, которых задерживали сегодня:
Общие списки задержанных можно посмотреть
(будет дополнено)
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Как сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна», по данным на 16:00, в стране задержаны 311 человек. Из них, по данным БАЖ, 15 журналистов. Telegram-канал...
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