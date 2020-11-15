Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Правда тела". Почему лишний вес вызывает тяжелые формы COVID-19

Почему у тех, кто сейчас не чувствует проблем из-за лишнего веса, в какой-то момент "шквал воспаления летит как телега с горы"? И что делать тем, кто понимает, что избавляться от жира - уже жизненно необходимо? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала "Доктор Павлова", старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

02:01 — жировая клетка как "ось дьявола";

03:25 — что происходит с организмом при столкновении с вирусом;

04:26 — можно ли сравнить борьбу организма с жиром с отравлением алкоголем;

09:00 — "когда у тебя лишний вес — ты неинтересен природе". Как нас "убивает" жировая ткань, когда ее много;

10:18 — почему у тех, кому "хорошо в его весе" – "шквал воспаления" может быть еще серьезнее;

12:52 — как обнаружить абдоминальную форму ожирения, просто измерив талию;

17:06 — что делать человеку с лишним весом во время пандемии;

21:15 — стоит ли вакцинироваться при лишнем весе и ожирении.

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