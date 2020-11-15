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Фотофакт. «Вопиющее беззаконие» в Советском РУВД продолжается
Источник материала: Партизан
Несмотря на холод, задержанных 15 ноября вновь держат во внутреннем дворе Советского РУВД в Минске с поднятыми руками.
Фото читателя TUT.BY
В воскресенье в Минске всего 1-2 градусов по Цельсию.
Напомним, что не существует ни одного закона, который бы допускал такое отношение к административно задержанным. Правозащитники называют эти действия сотрудников МВД «вопиющим беззаконием».
Однако заместитель начальника милиции общественной безопасности Советского РУВД Сергей Дроздов в ответ на упреки ранее заявил, что «это наше право их так держать», пишет
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Несмотря на холод, задержанных 15 ноября вновь держат во внутреннем дворе Советского РУВД в Минске с поднятыми руками.
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