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Фотофакт. «Вопиющее беззаконие» в Советском РУВД продолжается

15.11.2020 17:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несмотря на холод, задержанных 15 ноября вновь держат во внутреннем дворе Советского РУВД в Минске с поднятыми руками.


Фото читателя TUT.BY

В воскресенье в Минске всего 1-2 градусов по Цельсию.

Напомним, что не существует ни одного закона, который бы допускал такое отношение к административно задержанным. Правозащитники называют эти действия сотрудников МВД «вопиющим беззаконием».

Однако заместитель начальника милиции общественной безопасности Советского РУВД Сергей Дроздов в ответ на упреки ранее заявил, что «это наше право их так держать», пишет "Солидарность".
 
Теги: Минск
 
 
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Несмотря на холод, задержанных 15 ноября вновь держат во внутреннем дворе Советского РУВД в Минске с поднятыми руками.
 
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