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В Минске задержали заместителя директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии

15.11.2020 17:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сейчас Павел Моисеев находится в Московском РУВД Минска.

В Минске задержан заместитель директора по организации противораковой борьбы РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Александрова, кандидат медицинских наук Павел Моисеев.

Об этом сообщает Свобода со ссылкой на независимое объединение медиков «Белые халаты». Сейчас Павел Моисеев находится в Московском РУВД Минска.

15 ноября, на 99-й день после избирательных протестов в Минске и других городах Беларуси проходят акции памяти погибшего жителя двора на «Площади перемен» Романа Бондаренко.

Правозащитникам известны фамилии уже более 300 задержанных сегодня во время акций протеста в Беларуси, список дополняется.
 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас Павел Моисеев находится в Московском РУВД Минска.
 
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