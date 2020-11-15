В Минске задержали заместителя директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии

В Минске задержан заместитель директора по организации противораковой борьбы РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Александрова, кандидат медицинских наук Павел Моисеев.

Об этом сообщаетсо ссылкой на независимое объединение медиков «Белые халаты». Сейчас Павел Моисеев находится в Московском РУВД Минска.

15 ноября, на 99-й день после избирательных протестов в Минске и других городах Беларуси проходят акции памяти погибшего жителя двора на «Площади перемен» Романа Бондаренко.





Правозащитникам известны фамилии уже более 300 задержанных сегодня во время акций протеста в Беларуси, список дополняется.