|
Власти обещают поднять зарплаты самым бедным бюджетникам, но ненамного
Источник материала: Партизан
Власти собираются поднять соцработникам зарплаты с 1 января 2021 года. Это закреплено постановлением Минтруда №101 от 30 октября.
В Минтруда поясняют: этим постановлением предусмотрена новая стимулирующая выплата работникам сферы социального обслуживания. Надбавка будет составлять от 8 до 12% оклада, передает
Затронет это 34 тысячи белорусов: сотрудников домов-интернатов, центров социального обслуживания населения.
Кроме того, в следующем году власти планируют пересмотреть и базовую ставку, к которой привязана зарплата бюджетников. Благодаря этому шагу зарплаты соцработников вырастут в среднем от 35 до 130 рублей.
Сегодня социальные работники — одни из самых "бедных" бюджетников. Средняя зарплата до уплаты налогов составляет чуть более 700 рублей, после уплаты — немногим более 600 рублей. То есть в два раза меньше, чем пресловутые "по пятьсот".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти собираются поднять соцработникам зарплаты с 1 января 2021 года. Это закреплено постановлением Минтруда №101 от 30 октября.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)