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Лукашенко высказался о причастности своих приближённых к убийству Бондаренко

15.11.2020 17:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко в ходе интервью группе лояльных СМИ высказался об убийстве Романа Бондаренко.



Благодаря полной версии интервью, известно и то, что он прокомментировал подозрения в причастности к смертельной драке в адрес своих приближённых, передает "Еврорадио".

— Пять человек за сутки погибли! Выбрали одного человека и начали качать [ситуацию. — ред.]. Я уже вчера, мне доложили, я уже заметил, не знаю, заметил ли ты, ведь вчера еще он жив был, этот человек, начали поворачивать в сторону, что его избили. Я не называю фамилию, но люди, которые ближе к президенту, они уже назначили виновных. Слушайте, а эти люди вообще в Минске не были! Это поворачивали уже к тому, что это люди Лукашенко, то есть это я дал команду.

Напомним, в участниках драки на "площади Перемен", после которой 31-летний Роман Бондаренко оказался в реанимации и потом умер, журналисты заметили человека, очень похожего на чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Дмитрия Шакуту. Также одним из "героев" был и некто, похожий на главу Федерации хоккея Дмитрия Баскова. Оба входят в ближайшее окружение Лукашенко.

После гибели Бондаренко Следственный комитет заявлял о якобы наличии в его крови алкоголя, позже эту версию транслировал и Лукашенко. Но медицинские документы, которые оказались в распоряжении Еврорадио, эту информацию опровергают. Есть в деле и другие нестыковки (ссылка на телегу).

За два дня поменялись три ведомства, которые занимаются делом Бондаренко: после МВД его передали в СК, а затем — в Генеральную прокуратуру. Тело Романа близким для похорон пока не отдают.

С четверга в Беларуси создаются стихийные мемориалы его памяти.
 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко в ходе интервью группе лояльных СМИ высказался об убийстве Романа Бондаренко.
 
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