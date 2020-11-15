Лукашенко высказался о причастности своих приближённых к убийству Бондаренко

Благодаря полной версии интервью, известно и то, что он прокомментировал подозрения в причастности к смертельной драке в адрес своих приближённых, передает

Напомним, в участниках драки на "площади Перемен", после которой 31-летний Роман Бондаренко оказался в реанимации и потом умер, журналисты заметили человека, очень похожего на чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Дмитрия Шакуту. Также одним из "героев" был и некто, похожий на главу Федерации хоккея Дмитрия Баскова. Оба входят в ближайшее окружение Лукашенко.

После гибели Бондаренко Следственный комитет заявлял о якобы наличии в его крови алкоголя, позже эту версию транслировал и Лукашенко. Но медицинские документы, которые оказались в распоряжении Еврорадио, эту информацию опровергают. Есть в деле и другие нестыковки (ссылка на телегу).





За два дня поменялись три ведомства, которые занимаются делом Бондаренко: после МВД его передали в СК, а затем — в Генеральную прокуратуру. Тело Романа близким для похорон пока не отдают.





С четверга в Беларуси создаются стихийные мемориалы его памяти.