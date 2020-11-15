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Минское «Динамо» обыграло в гостях «Барыс»
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» выиграло в Нур-Султане у «Барыса» со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в матче КХЛ.
Уже после первого периода динамовцы вели со счетом 2:0 благодаря дублю Брэндона Козуна.
Во второй трети Егор Шарангович довел преимущество до трех голов. Якоб Лилья отыграл одну шайбу, но в концовке игры Кирилл Воронин восстановил задел в три шайбы.
«Барыс»: Ортио (Карлссон), Сведберг — Блэкер, Фрэттин — Вароне — Виделль; Хетерингтон — Диц (К), Михайлис — Волк — Лилья; Маклюков — Клещенко, Старченко — Гренц — Шестаков; Мусоров — Гайтамиров, Акользин — Сагадеев — Петухов.
«Динамо-Минск»: Фурх (Тэйлор), Колячонок — Менелл, Воронин — Протас — Козун; Дерябин — Соловьев, Принс — Шарангович (К) — Сушко; Знахаренко — Еременко, Алистров — Горбунов — Демков; Мартынов — Усов — Лодня; Фальковский, Дроздов.
Эта победа позволила «Динамо» подняться на четвертое место в Западной конференции.
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Минское «Динамо» выиграло в Нур-Султане у «Барыса» со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в матче КХЛ.
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