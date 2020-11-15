ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте на акцию сторонников перемен вышли около 250 человек, около десяти задержаны

15.11.2020 17:43 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Около 250 человек приняли участие в воскресной акции сторонников перемен в Бресте.

В Бресте на акцию сторонников перемен вышли около 250 человек, около десяти задержаны
Минута молчания около костела в Бресте, где стоит народный мемориал Роману Бондаренко.

Акция прошла в центре города на пешеходной улице Советской. Люди собрались в колонну около 14.00 рядом с кинотеатром «Беларусь». Участники марша скандировали: «Я выхожу», «Убийцы!», «Трибунал!», «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам!», «Брест наш город!».

Примерно в 14.45 колонна подошла к проспекту Машерова, выход на который был перекрыт ОМОНом. Колонна развернулась и направилась в обратную сторону по улице Советской. Примерно в 15.20 на перекрестке с улицей Маяковского протестующие начали расходиться.

«По имеющимся у меня сведениям, сегодня в Бресте задержано как минимум 10 человек, — сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк. — Пять человек силовики задержали на перекрестке Советской с проспектом Машерова во время шествия. До его начала — трех человек рядом с ЦУМом на проспекте Машерова, двух — около кинотеатра «Беларусь».

Также в разных частях Бреста люди с бело-красно-белыми флагами выстраивались в цепи солидарности.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 250 человек приняли участие в воскресной акции сторонников перемен в Бресте.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ничего святого: силовики уничтожили мемориал Роману Бонадренко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.11.2020
Mir24.TV Belarus
15.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика