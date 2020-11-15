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Десятки людей с «Площади перемен» в Минске забрали в автозаки
Источник материала: Навiны
Десятки людей с «Площади перемен» в Минске забирают в автозаки.
Как сообщает
Идет уничтожение мемориала: срываются флаги, плакаты, убираются палатки. Цветы пока не трогают.
На месте событий замечен командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба.
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Десятки людей с «Площади перемен» в Минске забирают в автозаки.
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