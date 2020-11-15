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Десятки людей с «Площади перемен» в Минске забрали в автозаки

15.11.2020 17:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Десятки людей с «Площади перемен» в Минске забирают в автозаки.

Десятки людей с «Площади перемен» в Минске забрали в автозаки

 

Десятки людей с «Площади перемен» в Минске забрали в автозаки

 

Десятки людей с «Площади перемен» в Минске забрали в автозаки

 

Десятки людей с «Площади перемен» в Минске забрали в автозаки

 

Как сообщает tut.by, некоторых задерживают довольно жестко, уносят на руках. Слышны звуки бьющегося стекла — разбиваются лампадки у мемориала Романа Бондаренко.

Идет уничтожение мемориала: срываются флаги, плакаты, убираются палатки. Цветы пока не трогают.

На месте событий замечен командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба.

 

 
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Десятки людей с «Площади перемен» в Минске забирают в автозаки.  
 
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