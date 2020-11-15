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Протесты против насилия прошли по всей Беларуси
Источник материала: Партизан
В воскресенье, 15 ноября, марши и акции памяти по всем убитым во время протестов проходят не только в Минске. Люди из регионов Беларуси выходят на улицы своих городов, чтобы сказать “нет” насилию.
Несмотря на жёсткие разгоны и задержания, белорусы продолжают бороться за проведение новых честных выборов, передает
Молодечно
Солигорск
Гродно
Несвиж
Могилев
Брест
Мозырь
Гомель
Витебск
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В воскресенье, 15 ноября, марши и акции памяти по всем убитым во время протестов проходят не только в Минске. Люди из регионов Беларуси выходят на улицы своих...
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