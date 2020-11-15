ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Гонять во всю мощь»: Претенденты на победителя в номинации «побег дня»«Гонять во всю мощь»: Претенденты на победителя в номинации «побег дня»

15.11.2020 18:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Некоторые протестующие продемонстрировали 15 ноября у станции метро «Пушкинская» отменную физическую форму.



На первом видео молодой человек сумел оторваться сразу от нескольких преследователей-силовиков. Не помог им и автомобиль: когда машина нагнала демонстранта, тот сиганул через ограждение на дороге, оставшись на свободе.



 
А вот еще один претендент на победу в номинации «побег дня». Несколько силовиков напали на мужчину в светлом, но тот погнал «во всю мощь», скрывшись не только от них, но и проскочив по дороге еще одного атаковавшего. Эта сцена напомнила лучшие забеги спортсменов в американском футболе.
 

Напомним, что автор мема «хлопотное дельце» ввел в активный оборот также выражение «гонять во всю мощь». МВД показало видео «раскаяния» Сергея Миронова, где тот заявил, что на сутках собирается бросить курить и «бегать по утрам по полчаса, причем не так трусцой, а серьезно гонять во всю мощь».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые протестующие продемонстрировали 15 ноября у станции метро «Пушкинская» отменную физическую форму.
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт. «Вопиющее беззаконие» в Советском РУВД продолжается
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.11.2020
Mir24.TV Belarus
15.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика