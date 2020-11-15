Жители «Площади перемен» сообщали о проблемах с интернетом. Спросили техподдержку о причинах

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 15 ноября, на «Площади перемен» в Минске прошли массовые задержания. Перед этим примерно в четыре вечера местные жители сообщили, что у них начались проблемы с проводным интернетом.



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Stephen Phillips — Hostreviews.co.uk / Unsplash

За несколько минут до начала «зачистки» на «Площади перемен» на Червякова Telegram-канал активиста Антона Мотолько сообщил , что «дана команда отключить проводной интернет в районе „Площади перемен“». Спустя примерно 10 минут стала появляться информация от местных жителей, что у них возникли проблемы с проводным интернетом.

В техподдержке «Белтелекома» на вопрос, почему в четыре вечера перестал работать домашний интернет на улице Червякова, 62, нам ответили следующее: «Поступала информация, что возникали неполадки, повреждения на линии, по поводу которых велись работы». Более детальную информацию готовы предоставить по номеру договора.

Примерно то же сообщает и Telegram-канал «Еврорадио». По данным издания, житель «Площади перемен» также позвонил в техподдержку «Белтелекома», где ему сообщили, что на улицах Сморговский тракт, Червякова и Каховская произошла авария, специалисты занимаются ее устранением.