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Жители «Площади перемен» сообщали о проблемах с интернетом. Спросили техподдержку о причинах
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 15 ноября, на «Площади перемен» в Минске прошли массовые задержания. Перед этим примерно в четыре вечера местные жители сообщили, что у них начались проблемы с проводным интернетом.
За несколько минут до начала «зачистки» на «Площади перемен» на Червякова Telegram-канал активиста Антона Мотолько
В техподдержке «Белтелекома» на вопрос, почему в четыре вечера перестал работать домашний интернет на улице Червякова, 62, нам ответили следующее: «Поступала информация, что возникали неполадки, повреждения на линии, по поводу которых велись работы». Более детальную информацию готовы предоставить по номеру договора.
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За несколько минут до начала «зачистки» на «Площади перемен» на Червякова Telegram-канал активиста Антона Мотолько сообщил, что «дана команда отключить проводной...
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