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На Пушкинской микроавтобус с силовиками сбил мужчину — что с ним, неизвестно
Источник материала: Onliner
На видео, которое нам прислали читатели, видно, как по перекрытому проспекту Пушкина двигался тонированный микроавтобус черного цвета. Перпендикулярно проспекту задом к нему отходил мужчина. Микроавтобус сбил его. Мужчина смог подняться. Видно, что он хромал. Но вышедшие из авто силовики затянули его в бус. ДТП на месте не оформлялось.
Позже видно, что из микроавтобуса вышли люди в черном и стали теснить протестующих, которые находились недалеко. Один из силовиков что-то распылил — вероятно, слезоточивый газ. Люди отбежали от проспекта и стали кричать «Фашисты!».
Возле бусика мы видим женщину в черном. Позже она становится на колени и не пропускает микроавтобус.
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(будет дополнено)
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На видео, которое нам прислали читатели, видно, как по перекрытому проспекту Пушкина двигался тонированный микроавтобус черного цвета. Перпендикулярно проспекту...
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