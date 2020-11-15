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Арина Соболенко выиграла турнир в Линце и вернулась в топ-10 мирового рейтинга WTA
Источник материала: Tut.by
Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу на турнире WTA в австрийском Линце.
В финальном матче Соболенко одолела бельгийскую теннисистку Элизе Мертенс — 7:5, 6:2.
Ключевым стал 11-й гейм первого сета. При счете 5:5 Арина отыграла несколько брейк-пойнтов, что надломило Мертенс, которая затем проиграла семь геймов из девяти.
После этой победы Арина возвращается в топ-10 мирового рейтинга WTA (на 10-ю строчку). Впрочем, представительным турнир в Линце не стал. До финала белоруска не встретилась ни с одной теннисисткой из топ-70 рейтинга.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу на турнире WTA в австрийском Линце.
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