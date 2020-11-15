|
Прикладная эволюция: как идеи Дарвина повлияли на медицину
15.11.2020 19:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Как знания о механизмах изменчивости между поколениями помогают побеждать патогены? Разобраться в теме помогал Михаил Гельфанд, доктор биологических наук, профессор, директор Центра наук о жизни Сколтеха, вице-президент по биомедицинским исследованиям.
Слушайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Казалось бы: эволюция занимает века и не может влиять на лечение болезни, которая протекает за месяцы, недели или дни. Но образование иммунитета, адаптация вирусов...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)