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За мир и безопасность: в Минске прошел патриотический автопробег

15.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошел патриотический автопробег «За единую Беларусь». Участие в нем приняли несколько десятков машин.

Автомобилисты собрались у столичного аквапарка. В колонне под государственной символикой они проехали по проспекту Победителей к Севастопольскому парку. Там участники автопробега занялись благоустройством территории: высадили деревья и покрасили скамейки.

«Я люблю свою Беларусь. И мне по душе, что столько народу собирается в поддержку нашей страны. Хотим, чтобы она была мирная, стабильная, процветающая. И чтобы у нас было все дружно и хорошо», – сказала участница.

«Мы не успеваем даже друг друга обнять – такое количество народа. Это реально здорово!», – говорит активистка.

Такие автопробеги в Беларуси стали уже традиционными. За два месяца участники преодолели тысячи километров пути.



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Теги: Минск
 
 
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