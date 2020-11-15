В воскресенье в Беларуси задержали около 700 человек, в том числе 15 журналистов

Источник материала: Ежедневник

По данным лишенного аккредитации правозащитного центра «Вясна» на акциях протеста в воскресенье 15 января, силовиками были задержаны около 700 человек, в том числе 15 журналистов.

Власти второе воскресенье подряд практикуют массовые и очень жесткие задержания протестующих. По данным «Вясны», на 20.00 в Беларуси были задержаны 690 человек. Однако как показывает практика, при помощи общественных механизмов удается учесть далеко не всех задержанных. Как правило, данные МВД потом это количество значительно увеличивает. Можно смело предполагать, что по итогам нового протестного воскресенья власти опять перейдут тысячный рубеж.

Напомним, что в воскресенье, 15 ноября 2020 года, в Минске, во всех областных городах, а также в Жодино, Барановичах, Ляховичах, Новополоцке, Дзержинске, Бобруйске, Вилейке, Кобрине и других городах Беларуси прошли массовые акции протеста, против насилия силовиков. Люди вышли почтить память убитого Романа Бондаренко, сделав своим основным лозунгом последние слова погибшего «Я выхожу».

Силовики жестко разгоняли протестующих, не позволяя им собраться вместе. Были применены светошумовые гранаты, резиновые пули, газ, дубинки. На данным момент известно об одной женщине, которая была ранена осколком гранаты в ногу, а также о мужчине, которому выстрелили в пах резиновой пулей. Жесткие задержания происходили ка кна улице и во дворах, так и в магазинах и в квартирах, которые силовики тоже взламывали в анрушение закона. Самые массовые задержания были в районе станции метро "Пушкинская" и на "Площади перемен", где был убит Роман Бондаренко.

Традиционно, как бы кощунственно это не звучало, задерживали и журналистов. Известно о 15 задержанных журналистах, которые имели опознавательные знаки и удостоверения, но тем не менее были задержаны.

После проверки документов был отпущен только репортер ТАСС Юрий Шамшура, остальные остались за решеткой и Это исключительно белорусские журналисты.