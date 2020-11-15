ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александра Герасименя: «Очень важно не сдаваться и не опускать руки»

15.11.2020 20:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Трехкратный призер Олимпиад и глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя обратилась через свой Instagram к белорусам.


«Дорогие друзья, в это сложное время для Беларуси, когда наших близких сажают в тюрьму, наших знакомых увольняют с работы и выгоняют из национальных команд за их гражданскую позицию, когда жестокость и насилие — это норма, а честь и достоинство ничего не значат, очень важно не сдаваться и не опускать руки!

Мои друзья Ольга Хижинкова, Иван Ганин и Андрей Кравченко тоже в тюрьме, но я уверена: их не сломить! И нас не сломать! Давайте бороться до конца, чтобы смерти Романа Бондаренко, Александра Тарайковского и других ребят были не напрасны! Бороться до конца! До самой победы!» — написала Герасименя.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трехкратный призер Олимпиад и глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя обратилась через свой Instagram к белорусам.
 
Новости дня
Новости разные
 
За мир и безопасность: в Минске прошел патриотический автопробег
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.11.2020
Mir24.TV Belarus
15.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика