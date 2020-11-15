Александра Герасименя: «Очень важно не сдаваться и не опускать руки»

Источник материала: Tut.by

Трехкратный призер Олимпиад и глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя обратилась через свой Instagram к белорусам.





«Дорогие друзья, в это сложное время для Беларуси, когда наших близких сажают в тюрьму, наших знакомых увольняют с работы и выгоняют из национальных команд за их гражданскую позицию, когда жестокость и насилие — это норма, а честь и достоинство ничего не значат, очень важно не сдаваться и не опускать руки!

Мои друзья Ольга Хижинкова, Иван Ганин и Андрей Кравченко тоже в тюрьме, но я уверена: их не сломить! И нас не сломать! Давайте бороться до конца, чтобы смерти Романа Бондаренко, Александра Тарайковского и других ребят были не напрасны! Бороться до конца! До самой победы!» — написала Герасименя.