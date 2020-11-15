ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь обыграла Литву в Лиге наций. С Албанией можно играть вничью и выходить в лигу B

16.11.2020 06:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

15 ноября на стадионе «Динамо» в Минске сборная Беларуси обыграла Литву в Лиге наций со счетом 2:0 и сохранила первое место в своей группе. Албания обыграла Казахстан и вышла на второе место.


Оба гола нашей сборной были забиты в первом тайме. Фото: АБФФ

Наша команда 18 ноября сыграет против албанцев на выезде, это будем матч за первое место в группе, дающее право в следующем розыгрыше сыграть в лиге B. Для этого белорусам достаточно не проиграть Албании.

Беларусь — Литва — 2:0

Минск. Стадион «Динамо».

Беларусь: Хаткевич — Юзепчук, Поляков, Сачивко, Бордачев — Эбонг, Кендыш (Маевский, 58), Яблонский, Стасевич (к) (Антилевский, 81) — Лисакович (Бахар, 72), Скавыш (В.Климович, 81).

Литва: Шведкаускас (к) — Вайткунас, Гашпуйтис, Гирдвайнис, Бенета — Уткус (Романовский, 75), Сливка — Новиковас (Петравичюс, 82), Элешюс (Сиргедас, 55), Ласицкас (Лаукжемис, 46) — Казлаускас (Велюлис, 55).

Голы: 1:0 — Яблонский (5). 2:0 — Эбонг (21, пас — Скавыш).

Предупреждения: Юзепчук (24); Ласицкас (30), Гирдвайнис (33).

Литва играла без ряда ведущих игроков, которых не отпустили литовские клубы, ведущие борьбу за чемпионство. Белорусам не составило труда обыграть соперника, оба гола были забиты в первом тайме.

Уже на пятой минут Евгений Яблонский дальним ударом отправил мяч в сетку ворот Литвы.

Открыть/скачать оригинал видео (32.9 МБ)

А через 16 минут Макс Эбонг удвоил перевес нашей команды.

Открыть/скачать оригинал видео (13.39 МБ)

Во втором тайме наша сборная продолжала создавать моменты, уверенно играла в обороне и добыла важную победу.

Теперь 18 ноября в очном противостоянии с Албанией будет разыграна путевка в группу B Лиги наций.

Положение в Лиге С группе 4:

Беларусь 5 10
Албания 5 8
Литва 5 5
Казахстан 5 4

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 ноября на стадион «Динамо» в Минске сборная Беларуси обыграла Литву в Лиге наций.
 
Новости дня
Новости разные
 
В воскресенье в Беларуси задержали около 700 человек, в том числе 15 журналистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.11.2020
Mir24.TV Belarus
16.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика