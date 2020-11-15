Беларусь обыграла Литву в Лиге наций. С Албанией можно играть вничью и выходить в лигу B

Источник материала: Tut.by

15 ноября на стадионе «Динамо» в Минске сборная Беларуси обыграла Литву в Лиге наций со счетом 2:0 и сохранила первое место в своей группе. Албания обыграла Казахстан и вышла на второе место.



Оба гола нашей сборной были забиты в первом тайме. Фото: АБФФ

Наша команда 18 ноября сыграет против албанцев на выезде, это будем матч за первое место в группе, дающее право в следующем розыгрыше сыграть в лиге B. Для этого белорусам достаточно не проиграть Албании.

Беларусь — Литва — 2:0

Минск. Стадион «Динамо».

Беларусь: Хаткевич — Юзепчук, Поляков, Сачивко, Бордачев — Эбонг, Кендыш (Маевский, 58), Яблонский, Стасевич (к) (Антилевский, 81) — Лисакович (Бахар, 72), Скавыш (В.Климович, 81).

Литва: Шведкаускас (к) — Вайткунас, Гашпуйтис, Гирдвайнис, Бенета — Уткус (Романовский, 75), Сливка — Новиковас (Петравичюс, 82), Элешюс (Сиргедас, 55), Ласицкас (Лаукжемис, 46) — Казлаускас (Велюлис, 55).

Голы: 1:0 — Яблонский (5). 2:0 — Эбонг (21, пас — Скавыш).

Предупреждения: Юзепчук (24); Ласицкас (30), Гирдвайнис (33).

Литва играла без ряда ведущих игроков, которых не отпустили литовские клубы, ведущие борьбу за чемпионство. Белорусам не составило труда обыграть соперника, оба гола были забиты в первом тайме.

Уже на пятой минут Евгений Яблонский дальним ударом отправил мяч в сетку ворот Литвы.

А через 16 минут Макс Эбонг удвоил перевес нашей команды.

Во втором тайме наша сборная продолжала создавать моменты, уверенно играла в обороне и добыла важную победу.

Теперь 18 ноября в очном противостоянии с Албанией будет разыграна путевка в группу B Лиги наций.

Положение в Лиге С группе 4:

Беларусь 5 10 Албания 5 8 Литва 5 5 Казахстан 5 4