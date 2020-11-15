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"Ты супер!" Как проект НТВ и Sputnik меняет судьбы его участников – видео

16.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Четвертый сезон проекта телеканала НТВ и агентства Sputnik завершился сегодня финальным концертом. Лидов рассказал, как агентство помогает его участникам во время съемок проекта, а также и в дальнейшей музыкальной карьере.

© Sputnik
Даша Чернова выступила на открытии четвертого сезона "Ты супер!" – видео

"Мы выплачиваем всем нашим участникам из стран Ближнего зарубежья стипендию до достижения ими совершеннолетия. Многим мы помогали в Москве устраиваться в музыкальные учреждения", - уточнил Лидов.

Он отметил важность поддержки участников и со стороны СМИ – рассказать их истории и показать в других странах.

Международный вокальный проект для детей, оставшихся без попечения родителей, "Ты супер!" проводят телеканал НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения РФ.

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О том, как поддерживают участников проекта, рассказал директор МИА "Россия сегодня" по связам с общественностью Петр Лидов.
 
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