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"Ты супер!" Как проект НТВ и Sputnik меняет судьбы его участников – видео
16.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Четвертый сезон проекта телеканала НТВ и агентства Sputnik завершился сегодня
"Мы выплачиваем всем нашим участникам из стран Ближнего зарубежья стипендию до достижения ими совершеннолетия. Многим мы помогали в Москве устраиваться в музыкальные учреждения", - уточнил Лидов.
Он отметил важность поддержки участников и со стороны СМИ – рассказать их истории и показать в других странах.
Международный вокальный проект для детей, оставшихся без попечения родителей, "Ты супер!" проводят телеканал НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения РФ.
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О том, как поддерживают участников проекта, рассказал директор МИА "Россия сегодня" по связам с общественностью Петр Лидов.
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