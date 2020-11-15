"Я выхожу": как прошла акция протеста в Минске - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Акция в Минске в эти выходные прошла под слоганом "Я выхожу" - такими были последние слова погибшего на этой неделе после столкновения с неизвестными Романа Бондаренко.

Митингующие рассчитывали собраться у станции метро "Пушкинская". Точка сбора была символичной - здесь хотели почтить память погибшего в ночь на 11 августа Александра Тарайковского.

Оттуда протестующие планировали пройти маршем к Дворику Перемен, где жил Роман Бондаренко, однако действия силовиков скорректировали этот план.

Акция должна была начаться около 12 часов дня. К этому времени центральные станции метро уже были закрыты , мобильный интернет не работал .

Участники марша попытались собраться в колонну на перекрестке у станции метро "Пушкинская", однако силовики использовали светошумовые гранаты для разгона протестующих.

Примерно в тоже время протестовали и жители "Дворика Перемен". Люди вышли к стихийно оформившемуся мемориалу в память о Романе Бондаренко, здесь были повязаны бело-красно-белые ленты, горели лампадки, люди несли цветы.

Силовики оцепили двор и предприняли попытку переговоров с протестующими. Противостояние жителей и правоохранителей завершилось вечером. Во Дворике также прошли задержания.

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