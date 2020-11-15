Источник материала: Sputnik Беларусь

Всего в конкурсе принимают участие 58 ребят из России, Грузии, Азербайджана, Абхазии, Кыргызстана, Беларуси, Эстонии, Украины и Молдовы.

В жюри проекта – известные российские звезды: Диана Арбенина, Алексей Воробьев, певица Елка и композитор Игорь Крутой.

Напомним, в первом выпуске шоу в качестве гостьи выступила белоруска Даша Чернова , которая до этого два раза приняла участие в конкурсе. Одаренная исполнительница рассказала и о том, как складывается ее творческая карьера. От нашей страны в проекте уже во второй раз выступила Мария Хархаль, однако она уже покинула конкурс после четвертого выпуска.

Международный вокальный проект для детей, оставшихся без попечения родителей, "Ты супер!" проводят телеканал НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения РФ.

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