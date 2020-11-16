Белорусские велогонщики завоевали две медали на чемпионате Европы по треку

Источник материала: Tut.by

Белорусские велогонщики завоевали две медали на чемпионате Европы по велоспорту на треке в болгарском Пловдиве.



Фото: БВФС

Евгений Королек выиграл серебро в омниуме, а Анна Терех стала второй в скрэтче.

В шаге от подиума остановились Роман Тишков (гонка на выбывание) и Роман Романов (гонка по очкам).