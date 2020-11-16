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Белорусские велогонщики завоевали две медали на чемпионате Европы по треку
Источник материала: Tut.by
Белорусские велогонщики завоевали две медали на чемпионате Европы по велоспорту на треке в болгарском Пловдиве.
Евгений Королек выиграл серебро в омниуме, а Анна Терех стала второй в скрэтче.
В шаге от подиума остановились Роман Тишков (гонка на выбывание) и Роман Романов (гонка по очкам).
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Белорусские велогонщики завоевали две медали на чемпионате Европы по велоспорту на треке в болгарском Пловдиве.
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