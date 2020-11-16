Знаменитые онкологи, музыкант группы Pylai и актер РТБД. Известные белорусы, которых задержали сегодня

Источник материала: Onliner

Среди более 1000 задержанных сегодня оказались белорусы, довольно известные с своих кругах. К примеру, это заместитель директора по организации проивораковой борьбы РНПЦ онкологии имени Александрова, кандидат наук Павел Моисеев. Вместе с ним задержали его коллег – заведующего оперблоком Андрея Полуянчика и заведующего отделением опухолей головы и шеи Евгений Кузьмин.

Павел Моисеев





Кандидат медицинских наук. Он член правления «Белорусского общества онкологов». Он награжден медалью «За трудовые заслуги», медалью Святителя Кирилла Туровского Патриаршего экзарха Беларуси, знаком «Отличник здравоохранения Республики Беларусь», Почетными грамотами Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Комитета по здравоохранению Минского горисполкома.

Андрей Полуянчик





Кандидат медицинских наук. Член Европейской (EAU) и Белорусской (БАУ) ассоциаций урологов, Российского общества онкоурологов. В РНПЦ работает с 1997 года, врачебный стаж – 21 год.

Евгений Кузьмин





Кандидат медицинских наук, «Врач года Республики Беларусь – 2014», признан лучшим хирургом года. Выполняет сложные и высокотехнологичные операции. Имеет четыре патента на изобретения и пять рационализаторских предложений.

Григорий Лайков

27-летний музыкант и сооснователь группы PyLai.





Илья Ясинский

Актер Республиканского театра белорусской драматургии. Выпускник Университета Культуры, он с 2012 года играет в труппе Республиканского театра белорусской драматургии. На его счету более десятка спектаклей.