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Волонтеры: как минимум 20 задержанных отвезли из РУВД в больницу
Источник материала: Onliner
Число задержанных во время сегодняшней акции протеста уже перевалило 1100 человек. Между тем официальное количество пострадавших пока неизвестно. Волонтеры распространяют списки тех, кого увезли из РУВД на скорой. На данный момент в них 20 человек, в том числе актер РТБД Илья Ясинский.
Как сообщает Telegram-канал BY_culture, 36-летнего Илью Ясинского задержали и избили. Известно, что Ясинского на скорой увезли в БСМП. В каком он сейчас состоянии, неизвестно.
Telegram-канал «Белые халаты» также сообщает, что задержанного доктора Анну Гайдаш увезли на скорой из Московского РУВД.
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Число задержанных во время сегодняшней акции протеста уже перевалило 1100 человек. Между тем официальное количество пострадавших пока неизвестно. Волонтеры...
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