Сахарозаменитель: стоит ли обманывать организм и чем это чревато?

Источник материала: Витьбичи (Витебск)

— Есть ли смысл в использовании сахарозаменителей?

Юрий Петрович.





— Однозначного мнения об их пользе или вреде нет. Существуют данные о том, что определенные виды веществ, использующихся в качестве альтернативы сахару, способны вызывать различные заболевания, среди которых рак. Однако доказанным фактором, влия­ющим на развитие рака, является курение. Может, на это стоит обратить больше внимания?

При выборе сахарозаменителя надо учитывать наличие сопутству­ющих заболеваний. К натуральным сахарозаменителям относятся фруктоза, ксилит и сорбит, стевиозид (экстракт травы стевии). Их отрицательным моментом является высокая калорийность, так что для худеющих это не вариант. Что надо знать об искусственных сахарозаменителях? Они не вызывают изменений уровня глюкозы в крови, значит, и не доставляют «радости» нашему мозгу. Он привык, что вместе с сигналом о сладости от вкусовых рецепторов языка появляется и сигнал о повышении концентрации глюкозы в крови. Если этого не происходит, мозг начнет искать причины. Центры насыщения «молчат», возникает желание съесть еще и еще, пока желудок не наполнится и не подаст сигнал о насыщении. К этому моменту человек уже успеет переесть. В конечном итоге вместо желаемого снижения веса мы получим его прибавку.