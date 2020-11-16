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Сахарозаменитель: стоит ли обманывать организм и чем это чревато?
16.11.2020 06:35 — Разное | Витьбичи (Витебск)
Источник материала: Витьбичи (Витебск)
— Есть ли смысл в использовании сахарозаменителей?
— Однозначного мнения об их пользе или вреде нет. Существуют данные о том, что определенные виды веществ, использующихся в качестве альтернативы сахару, способны вызывать различные заболевания, среди которых рак. Однако доказанным фактором, влияющим на развитие рака, является курение. Может, на это стоит обратить больше внимания?При выборе сахарозаменителя надо учитывать наличие сопутствующих заболеваний. К натуральным сахарозаменителям относятся фруктоза, ксилит и сорбит, стевиозид (экстракт травы стевии). Их отрицательным моментом является высокая калорийность, так что для худеющих это не вариант. Что надо знать об искусственных сахарозаменителях? Они не вызывают изменений уровня глюкозы в крови, значит, и не доставляют «радости» нашему мозгу. Он привык, что вместе с сигналом о сладости от вкусовых рецепторов языка появляется и сигнал о повышении концентрации глюкозы в крови. Если этого не происходит, мозг начнет искать причины. Центры насыщения «молчат», возникает желание съесть еще и еще, пока желудок не наполнится и не подаст сигнал о насыщении. К этому моменту человек уже успеет переесть. В конечном итоге вместо желаемого снижения веса мы получим его прибавку.
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Есть ли смысл в использовании сахарозаменителей?
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