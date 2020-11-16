Лишний вес и гормоны. Какая между ними связь?

Источник материала: Витьбичи (Витебск)

— Мне 50 лет, стала резко прибавлять в весе. Может, это гормональные нарушения? Какие гормоны отвечают за баланс веса?

Анна Викторовна.





— Начнем с гормонов щитовидной железы, это тироксин и трийодтиронин. При гипотиреозе (недостаточной их секреции) набор веса не бывает слишком большим, так как он обусловлен не накоплением жировой ткани, а микседематозным (слизистым) отеком из-за наполнения тканей организма жидкостью (водой). Поэтому при лечении гипотиреоза тиреоидными гормонами в адекватно подобранной дозировке уменьшение массы тела происходит за счет потери избыточной жидкости.

При ожирении, вызванном увеличением продукции вырабатываемого надпочечниками гормона кортизола, человек имеет характерный вид: лунообразное лицо, отложение жировой ткани на шее, животе, тонкие руки и ноги, стрии — полосы растяжения кожи красного или бордового цвета. Гормон поджелудочной железы инсулин, регулирующий обмен углеводов в организме, при высоком уровне глюкозы переводит ее в жир, запасает энергию. Масса тела человека, постоянно употребляющего большое количество углеводистой пищи (мучное, сладкое), будет неуклонно увеличиваться. При недостатке женского полового гормона эстрогена идет увеличение массы тела по мужскому типу: жир откладывается на животе, плечах, может усиливаться оволосение тела. Изменения массы отмечаются и при нарушении слаженной работы таких гормонов, как лептин и грелин. Однако гормональные причины лишнего веса встречаются редко. Чаще это вызвано высококалорийным питанием в сочетании с низкой физической активностью. Выявить гормональные нарушения и подобрать адекватное лечение в случае необходимости поможет только врач. Заместительная терапия гормональными препаратами обязательно долж­на идти в сочетании с рациональным, сбалансированным питанием, увеличением физической активности, отказом от вредных привычек.