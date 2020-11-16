Обвиняется сахар: за что мы называем его «белой смертью»?

Источник материала: Витьбичи (Витебск)

— Почему говорят, что мозгу нужен сахар, и в то же время называют его «белой смертью»?

Софья Сергеевна.





— Мозгу необходим не сахар, а глюкоза, которая поступает в наш организм не только из сладостей, но и из овощей, фруктов, каш, макарон. Поэтому не стоит путать эти понятия. Вред сахара в том, что он лишает организм витаминов группы В, увеличивает риск развития рака молочной железы. На усвоение рафинированного сахара тратится огромное количество кальция, что способствует его вымыванию из костной ткани и может привести к развитию остеопороза, то есть повышается вероятность переломов кос­тей. При этом сахар, который упо­требляет человек, откладывается в печени в виде гликогена. Если его запасы начинают превышать обычную норму, съеденный сахар откладывается в виде жировых отложений, обычно на бедрах и животе. Если употреблять продукты с высоким содержанием сахара, то свободные радикалы начинают мешать привычной, нормальной работе нейронов, что в итоге приводит к чувству ложного голода. А это заканчивается перееданием и ожирением.

Кроме того, сахар способствует старению. Он негативно воздействует на сердце, снижает иммунитет в 17 раз! В конечном итоге ожирение увеличивает инсулинорезистентность и приводит к развитию сахарного диабета, как правило, 2-го типа.