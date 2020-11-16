ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обвиняется сахар: за что мы называем его «белой смертью»?

16.11.2020 06:35 — Разное | Витьбичи (Витебск)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Витьбичи (Витебск)

— Почему говорят, что мозгу нужен сахар, и в то же время называют его «белой смертью»?
Софья Сергеевна.


— Мозгу необходим не сахар, а глюкоза, которая поступает в наш организм не только из сладостей, но и из овощей, фруктов, каш, макарон. Поэтому не стоит путать эти понятия. Вред сахара в том, что он лишает организм витаминов группы В, увеличивает риск развития рака молочной железы. На усвоение рафинированного сахара тратится огромное количество кальция, что способствует его вымыванию из костной ткани и может привести к развитию остеопороза, то есть повышается вероятность переломов кос­тей. При этом сахар, который упо­требляет человек, откладывается в печени в виде гликогена. Если его запасы начинают превышать обычную норму, съеденный сахар откладывается в виде жировых отложений, обычно на бедрах и животе. Если употреблять продукты с высоким содержанием сахара, то свободные радикалы начинают мешать привычной, нормальной работе нейронов, что в итоге приводит к чувству ложного голода. А это заканчивается перееданием и ожирением.

Кроме того, сахар способствует старению. Он негативно воздействует на сердце, снижает иммунитет в 17 раз! В конечном итоге ожирение увеличивает инсулинорезистентность и приводит к развитию сахарного диабета, как правило, 2-го типа.

© Авторское право «Витьбичи». Гиперссылка на источник обязательна.

Автор: vitbichi.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему говорят, что мозгу нужен сахар, и в то же время называют его «белой смертью»?
 
Новости дня
Новости разные
 
Знаменитые онкологи, музыкант группы Pylai и актер РТБД. Известные белорусы, которых задержали сегодня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика