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Правозащитники: на акциях 15 ноября задержано не менее 1.127 человек — 23 доставлены в больницы

16.11.2020 07:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным правозащитников на 02.30 16 ноября, в ходе воскресных акций памяти Романа Бондаренко (Марш смелых) задержано не менее 1.127 человек.

Правозащитники: на акциях 15 ноября задержано не менее 1.127 человек — 23 доставлены в больницы

967 попали в автозаки и «бусики» в Минске, 66 — в Гродно, 18 — в Новополоцке, 15 — в Гомеле, 9 — в Бресте, по 8 — в Могилеве и Новогрудке, по 5 — в Витебске, Мозыре и Пинске, по 3 — в Молодечно и Полоцке, по 2 — в Ивье и Бобруйске, по 1 — в Светлогорске, Сморгони, Жлобине, Кобрине, Жодино, Березино, Вилейке, Орше, Осиповичах, Барановичах и Бешенковичах.

Как пишет БелаПАН, 94 человека отпущено, 23 доставлено в больницы (один — женщина — в военный госпиталь).

Среди задержанных — 24 журналиста, из них отпустили четырех (представителей ТАСС, «Россия сегодня», «Интерфакс-Запад» и БелТА). Информация об освобождении фотографа сайта nashaniva.by Шуры Пилипович-Сущиц оказалась неверной. В списке Белорусской ассоциации журналистов ошибочно фигурирует обозреватель спортивной газеты «Прессбол» Вячеслав Федоренков: он не задерживался.

Незадолго до полуночи стало известно, что журналистка телеканала «Белсат» Екатерина Андреева (Бахвалова), которая вела трансляцию с «площади Перемен» (двор на улице Червякова в Минске, где 11 ноября избили Бондаренко) из окна квартиры одного из расположенных рядом домов, признана подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Журналистке грозит до трех лет лишения свободы.

Сотрудники Следственного комитета приходили по месту прописки ее супруга Игоря Ильяша, который также работает в СМИ.

После зачистки рядом с «площадью Перемен» были задержаны журналистка портала tut.by Юлия Альгерчик и ее дочь. Впоследствии их отпустили, составив протоколы по двум статьям КоАП. Вечером задержали редактора сайта nashaniva.by Татьяну Курьян. Сначала ее держали в гараже на территории Центрального РУВД, а затем отправили в ИВС на Окрестина, сообщили ее коллеги.

Силовики продолжали патрулировать «площадь Перемен» и после полуночи. Они взяли под контроль ближайшие дома в расчете на то, что при проверке документов и прописки удастся найти спрятавшихся участников акции.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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По данным правозащитников на 02.30 16 ноября, в ходе воскресных акций памяти Романа Бондаренко (Марш смелых) задержано не менее 1.127 человек.
 
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