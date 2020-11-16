Представитель БПЦ: не пойму, зачем это глумление над портретами убиенного, зачем это сатанинское попрание лампад и иконок

Председатель синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Сергий Лепин на своей странице в «Фейсбуке» осудил уничтожение силовиками мемориала Романа Бондаренко во дворе на улице Червякова в Минске («площадь Перемен»).





«Не пойму, зачем это глумление над портретами убиенного, над цветами в его память, зачем это сатанинское попрание лампад и иконок, борьба с импровизированном мемориалом во дворе его дома, вдоль дорог?.. В чем смысл? Не согласовано, да? А вот такое поведение и отношение — оно согласовано? С кем?» — написал Лепин.