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Антициклон принес туманы и порывистый ветер
Источник материала: Навiны
Погоду в понедельник, 16 ноября, на территории страны будет формировать периферия антициклона с центром над Средней Волгой.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди.
Утром сгустится туман. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого.
Погода в регионах:
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Погоду в понедельник, 16 ноября, на территории страны будет формировать периферия антициклона с центром над Средней Волгой.
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