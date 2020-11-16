Город, где не усыпляют животных. Как организована зоозащита в Пинске и почему это уникально для Беларуси

Источник материала: Tut.by

В конце октября в Пинске открылось первое в стране песокафе DogHut. О том, что это за заведение, как оно появилось и почему туда стоит заглянуть, окажись вы на Полесье, LADY узнала у создательницы проекта Татьяны Шуман.





«Оказалось, счет для пожертвований власти по закону открыть не могут»

Татьяна Шуман — страховой брокер. Волонтерством она занимается около трех лет.

— Зимой 2018 года увидела в интернете пост: в одном из районов Пинска девочки-подростки просили помощи у взрослых для сбитой машиной собаки, но никто не откликался — вспоминает, как все начиналось, Татьяна. — Пес уже три дня лежал на остановке, не двигаясь, и я решила помочь. Отвезла животное в ветклинику, там ему сделали рентген и назначили лечение в стационаре.

Рекс — так Татьяна назвала найденыша — восстанавливался долгих три месяца, прежде чем нашел новый дом. Все это время волонтер полностью обеспечивала собаку: оплачивала питание и лечение. Сумма набежала немаленькая — около 300 рублей.

— Так что я понимаю, почему люди зачастую не откликаются на призывы помочь животным, попавшим в беду: нет четкого алгоритма — что, как делать. Неизвестно, сколько придется потратить денег на его восстановление, — отмечает собеседница. — По схеме, которую на тот момент выработало местное общество защиты животных, ты должен был взять питомца под свою опеку и самостоятельно оплатить лечение, и лишь потом в социальных сетях объявить сбор средств на погашение задолженности. И, к моему удивлению, пинская ветстанция даже скидок не давала на лечение таких животных.

Татьяна захотела помочь — создать более удачный алгоритм работы волонтеров с травмированными или больными животными. К сожалению, в обществе защиты животных ее идею не оценили.

— Мне сказали: собаками мы заниматься не будем — у нас нет ни сил, ни возможностей, если хотите, занимайтесь этим сами. Я понимала — сама не справлюсь, у меня активная работа, мало свободного времени, поэтому пошла в горисполком и предложила построить городской приют. Однако и там мне отказали: мол, денег в бюджете нет. Хотя, скажем, на спорт денег выделяется достаточно, — замечает Татьяна.

Несмотря на отсутствие поддержки, женщина не сдалась и решила собрать подписи в пользу открытия приюта. Отправилась на городской рынок, где обычно много народа, и всего за пару часов в списке «за» появилось шестьдесят фамилий.

— Я принесла этот список председателю исполкома, предложила открыть благотворительный счет для строительства приюта, но оказалось, что и счет для пожертвований они по закону открыть не могут. «Вы можете заняться этим сами, а мы будем помогать», — вспоминает тот диалог Татьяна. — Буквально за неделю я собрала нужные документы и открыла некоммерческое учреждение по защите животных «Преданность другу», чтобы помогать бездомным животным за счет пожертвований.

«Большинство животных — бывшедомашние»

Поначалу организация помогала только животным, попавшим в беду — например, в ДТП. Поскольку отдельного помещения, где можно было бы этих питомцев содержать, у волонтеров не было, приходилось оставлять четверолапых в стационаре ветеринарной клиники. К счастью, руководство клиники пошло навстречу — предоставило для подопечных «Преданность другу» хорошую скидку.

— Правда, вскоре возникла проблема: питомцев с каждым днем становилось все больше, и держать их в клинике стало невозможно, — отмечает Татьяна.

Примерно в то же время волонтер узнала и про другую городскую беду — местный пункт отлова. Условия содержания животных там были ужасными: вольеры крохотные — метр на метр, никакого выгула и уборки, спустя пять суток — усыпление. По ночам собаки от страха и боли (представьте, каково в такой тесноте крупному псу) скулили так, что слышала вся округа.

— Тогда как раз вышло Постановление пинского горисполкома, в котором прописывалась дальнейшая судьба отловленных животных: теперь пристройство этих животных входило в обязанности ЖКХ. Я за этот пункт зацепилась и обратилась к генеральному директору ЖКХ. Вначале меня, конечно, «отфутболивали»: нет, это не к нам. Но в итоге сдались. Помогло то, что к ним поступало очень много жалоб на этот жуткий пункт отлова — и, конечно, ЖКХ тоже нужно было как-то решить проблему.

Я выяснила, что у ЖКХ есть здание — такой арочный ангар с административными помещениями, откуда вскоре съезжает арендатор. Мы с властями договорились: «Преданность другу» начинает строить хорошие вольеры, а ЖКХ подключается, и все животные — и наши подопечные, и те, которых отлавливают, переезжают туда.

В начале стройки Татьяне пришлось вложить собственные деньги — порядка трех тысяч рублей. Помогали и другие пинчане: кто-то жертвовал мебель и корм для питомцев, кто-то — строил вольеры. Так, благодаря общим усилиям, в Пинске наконец появился пункт передержки отловленных животных, который волонтеры ласково называют «Домик».

— В основном там живут именно собаки, — рассказывает Татьяна. — Из двухсот тридцати животных, кошек — чуть более тридцати. Большинство животных — очевидно, бывшедомашние, очень контактные.

Каждый питомец перед тем, как попасть в «домик», проходит обязательный осмотр у ветеринара и вакцинацию. Кроме того, впоследствии всех собак стерилизуют.

— Благодаря усилиям волонтеров, в нашем городе собак не усыпляют, — с улыбкой делится Татьяна. — Наша организация оплачивает все ветеринарные услуги, корм, обеспечивает уход за животными. Десять дней питомцы ждут старых хозяев, потом мы им ищем новый дом.

«В среднем за неделю набирается 300 рублей»

К сожалению, новый дом для питомцев находится не всегда: из 30 собак (а именно столько, по словам Татьяны, в среднем поступает за месяц) пристраивается меньше трети.





— Мы, конечно, устраиваем различные акции, и за два года около трехсот животных из отлова мы так пристроили — и щенков, и взрослых собак, и котиков, — поясняет собеседница. — Но количество животных в «домике» все равно непрерывно растет. Мы долго думали, как решить этот вопрос, а потом я наткнулась в интернете на новость о песокафе — его открыли в одном из российских городов, и решила попробовать реализовать подобный проект здесь.

С этой идеей Татьяна отправилась на конкурс социальных проектов Social Weekend — и вышла в финал.

— Нам выделили 4 тысячи рублей, — вспоминает она. — Если честно, в тот момент у меня опустились руки: ну что за эти деньги сделаешь? Одни только расходы на ветеринарные услуги — это около 4,5 тысяч рублей в месяц, и далеко не всегда нам поступает достаточно пожертвований, чтобы эти счета оплатить. Этим летом даже был момент, когда на счету «Преданности другу» было минус 6 тысяч!





Потом, правда, один предприниматель, пожелавший остаться неизвестным, через ЕРИП перевел нам семь тысяч рублей. И этим поступком очень меня вдохновил: я тоже решила пожертвовать собственными средствами, нашла помещение в центре — на перекрестке с пешеходной улицей Ленина, очень оживленный район города, и занялась подготовкой к открытию.

С 30 октября песокафе DogHut активно принимает посетителей. Формат заведения — антикафе: здесь нет традиционных атрибутов вроде меню и официантов, зато есть масса вариантов хорошо провести время.

— Это коворкинг-пространство, где могут собираться люди по интересам, семьи с детьми, — поясняет Татьяна и перечисляет варианты досуга в песокафе. — Вы можете прийти и выпить горячий напиток из автомата. Или приобрести за пожертвование собакам поделку ремесленников, которые любезно предоставили свои работы для «Ярмарки добра». Еще здесь можно поработать, посмотреть фильм или поучаствовать в мастер-классе творческих людей города. А также проводить свои мероприятия — общественные организации города уже оценили эту возможность.





Конечно, без собак в песокафе никак, поэтому встречает гостей пес-администратор.- Наша Гравити, которая год просидела в отлове, даже стала первым канистерапевтом (канистерапия — метод лечения и реабилитации людей с помощью собак. — Прим. LADY) в Пинске, — с гордостью рассказывает об одном из администраторов Татьяна. — Ее заметила наш кинолог. Гравити прошла тестирование в Бресте, и из трех собак (двое из которых — домашние) она одна его прошла. Теперь она единственный в Брестской области, а может, и в Беларуси, пес-канистерапевт из отлова.

Существует песокафе за счет пожертвований. Вариантов поддержать инициативу масса: можно купить чашечку кофе в том самом автомате (20% стоимости которых перечисляется на благотворительный счет «Преданности другу») или же опустить приемлемую для вас сумму в специальный ящик, который стоит внутри кафе.

— В среднем за неделю набирается 300 рублей, — делится Татьяна. — Это очень обнадеживает, потому что мы сможем не только оплатить аренду нашего центра, но и обеспечить животных кормом и оплатить ветеринарные услуги. А в будущем — организовать гостиницу для питомцев и, самое главное, приют.

Куда больше, чем количество пожертвований, Татьяну обнадеживает то, что благодаря песокафе уже понемногу стали пристраиваться питомцы. Например, спустя две недели работы нашли дом Тотошка, один из администраторов, и Бейби, забронирована еще одна собачка — Тефтелька. — У нас здесь есть стена «Хочу домой». На ней фотографии собак, которые ищут хозяина. Так вот, мы мечтаем, что все эти снимки скоро перейдут на другую стену — «Уже дома», — признается Татьяна.

Узнать, как помочь волонтерской организации «Преданность другу» и песокафе, выяснить, кто из их подопечных ищет дом, можно на страницах проектов в соцсетях: здесь и здесь .