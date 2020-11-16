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Друг Лукашенко проиграл президентские выборы в Молдавии

16.11.2020 08:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Экс-премьер Молдовы и представитель проевропейских сил Майя Санду после обработки 99 процентов бюллетеней лидирует на втором туре президентских выборов.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Молдовы по состоянию на ночь на понедельник, 16 ноября, у нее 57 процентов голосов избирателей. У ее соперника Игоря Додона - 43 процента голосов.

По данным ЦИК, явка на выборах составила 52,76 процента - проголосовали более 1,6 миллиона избирателей. Причем в основном выборы заинтересовали старшее поколение: 32 процентам проголосовавших от 56 до 70 лет. Тех же, кому от 18 до 25 лет, всего 8 процентов, передает DW.

Кампания Майи Санду прошла под лозунгом "Время хороших людей". В многочисленных видеороликах и постах в соцсетях лидер правой проевропейской партии "Действие и солидарность" призывала "хороших людей" объединиться и вместе строить европейское будущее Молдовы - без олигархов и коррупции.

12 ноября Санду разместила в сети Facebook обращение к русскоязычным гражданам страны, в котором гарантировала, что в случае избрания ее президентом, никто не будет закрывать русские школы и ущемлять русский язык, а "люди могут отмечать праздники, в том числе 9 мая", День Победы.

 
 
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Экс-премьер Молдовы и представитель проевропейских сил Майя Санду после обработки 99 процентов бюллетеней лидирует на втором туре президентских выборов.
 
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