Представитель БПЦ осудил разгром мемориала Бондаренко в Минске

Источник материала: АФН

Пресс-секретарь Белорусской православной церкви Сергий Лепин назвал глумлением разгром стихийного "народного мемориала" убитого участника протестов Романа Бондаренко.

"Не пойму, зачем это глумление над портретами убиенного, над цветами в его память? Зачем это сатанинское попрание лампад и иконок, борьба с импровизированным мемориалом во дворе его дома, вдоль дорог? В чем смысл? Не согласовано, да? А вот такое поведение и отношение - оно согласовано? С кем?", - написал Лепин в facebook.

Силовики после ареста всех находившихся возле мемориала Романа Бондаренко людей просто стали опрокидывать ведра с цветами, крушить лампады, срывать и рвать плакаты и флаги. Позже, как сообщают телеграм-каналы (https://t.me/motolkohelp/17371), на место мемориала насильно завезли сотрудников Ремавтодора (с ними провели беседу в РУВД, а затем руководство выдвинуло ультиматум: или уборка или увольнение), который под охраной силовиков разобрали мемориал, отвезя в итоге цветы на Северное кладбище.