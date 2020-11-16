В воскресенье 15 ноября в Беларуси задержаны более 1400 человек

Источник материала: АФН

Силовики в минувшее воскресенье, 15 ноября, устроили в Беларуси самую настоящую карательную операцию, задержав на менее 1400 человек на воскресных акциях памяти Романа Бондаренко.

В списке правозащитного центра «Весна» значатся 1127 фамилий, из которых 23 человека доставлены в больницы.

Файл, подготовленный волонтерами телеграм-канала «Списки задержанных» на 7-30 утра 16 ноября насчитывает 1423 фамилии. Судя по отметкам в файле примерно 405 человек освободили (с составлением протокола или нет), около 15 фамилий в списке стоит примечание «не задерживали».

Среди задержанных — 24 журналиста, из них после проверки документов отпустили четырех- журналистов ТАСС, «Россия сегодня», «Интерфакс-Запад» и БелТА.

Силовики применили аналогичную тактику, как и в предыдущие несколько маршей, устраивая хапуны и разгоняя любые скопления людей на этапе формирования колоны с использованием светошумовых гранат и водомета.

Протестующим не удалось сформировать колону в районе станции метро «Пушкинская». Но вышедшие на улицу десятки тысяч людей все равно смогли добраться до мемориала Романа Бондаренко на площади Перемен в Минске.

Ближе к вечеру силовики полностью зачистили всю дворовую территорию и арестовали всех защитников мемориала. А затем началась силовая карательная зачистка района, включая поквартирный обход на предмет выявления спрятавшихся от карателей людей.

В телеграм-каналах сообщалось, что силовики проверяли паспорта, взламывали двери в квартиры тех, кто не хотел открывать. В районе площади Перемен был де-факто введен паспортный контроль: у тех, кто появлялся во дворе проверяли паспорт, после чего под конвоем доводили до подъезда. Сообщения о зачистке поступали как минимум до двух часов ночи.

Также вечером 15 ноября появилось сообщение о том, что люди, собравшиеся у Фрунзенского РУВД в Минске, слышат, как кричат задержанные.