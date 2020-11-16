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Задержан Ивулин - главный футбольный блогер Беларуси
Источник материала: Партизан
Поддержку Александру высказали многие топы белорусского спорта
Вот уже несколько месяцев в Беларуси практически каждый день проходит под знаком задержаний мирных протестующих. В телеграм-канале «Народного антикризисного управления» опубликовали данные из внутренних отчетов МВД по количеству задержанных и количеству составленных протоколов в Беларуси с августа. Эти цифры шокируют.
15 ноября среди задержанных оказался и наш коллега, автор
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Поддержку Александру высказали многие топы белорусского спорта
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