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Задержан Ивулин - главный футбольный блогер Беларуси

16.11.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Поддержку Александру высказали многие топы белорусского спорта



Вот уже несколько месяцев в Беларуси практически каждый день проходит под знаком задержаний мирных протестующих. В телеграм-канале «Народного антикризисного управления» опубликовали данные из внутренних отчетов МВД по количеству задержанных и количеству составленных протоколов в Беларуси с августа. Эти цифры шокируют.

15 ноября среди задержанных оказался и наш коллега, автор «Трибуны» и главный футбольный блогер страны Саша Ивулин.
 
 
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Поддержку Александру высказали многие топы белорусского спорта
 
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