Умер дипломат Владимир Счастный





Владимир Счастный. Фото: Wikipedia Commons

Владимир Счастный родился в 1948 году в Сморгони, окончил Минский пединститут иностранных языков и курсы ООН при Московском институте иностранных языков имени М. Тореза (1978).





Работал сотрудником службы русских письменных переводов Секретариата ООН в Нью-Йорке. Являлся членом коллегии МИД Беларуси (1992−1993), поверенным в делах Республики Беларусь в Литве (1993−1995), Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Беларусь в Великобритании и по совместительству в Ирландии (1995−2000), председателем Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО (2001−2013).





Кроме того сообщается, Владимир Счастный был известен как переводчик, автор книг по истории искусства. Как признавался Виктор Бабарико, его интерес к художникам Парижской школы пробудился благодаря книге Счастного «Художники Парижской школы из Беларуси».



