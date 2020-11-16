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Тихановская попросила ЕС признать ОМОН и ГУБОПиК экстремистскими организациями. В Латвии и Литве ответили

16.11.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прибалтийские страны намерены расширить санкционный список против официального Минска, заявила лидер белорусской оппозиции.

Один из лидеров белорусской оппозиции и соперница Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская призвала Евросоюз расширить санкции против официального Минска. 


Также Светлана Тихановская обратилась к министру Ринкевичсу с просьбой поддержать международное расследование в рамках универсальной юрисдикции и объявить организации ГУБОПиК и ОМОН экстремистскими, пишет telegraf.by


Идею наложить экономические санкции на «бизнесы, связанные с Лукашенко и приближенными к нему олигархами» уже поддержали президент, премьер-министр и глава МИД Латвии, с которыми она встретилась 14 ноября в ходе визита в Ригу.


Тихановская призвала Национальный банк Латвии остановить сотрудничество с «Беларусьбанком» и «Белагропромбанком», а также пересмотреть контракты о закупках нефтепродуктов и металлопродукции, лесной и деревообрабатывающей промышленности и алкоголя из Беларуси. Помимо этого, она предложила ввести ограничения против предприятий, которые увольняют бастующих работников,


В Telegram-канале Тихановской отмечается, что Латвия и другие балтийские страны согласились ввести расширенный список индивидуальных санкций, «который может включать сотни имен людей, виновных в фальсификациях и репрессиях».

 
Теги: Минск
 
 
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Прибалтийские страны намерены расширить санкционный список против официального Минска, заявила лидер белорусской оппозиции.
 
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