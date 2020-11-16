Тихановская попросила ЕС признать ОМОН и ГУБОПиК экстремистскими организациями. В Латвии и Литве ответили

Один из лидеров белорусской оппозиции и соперница Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская призвала Евросоюз расширить санкции против официального Минска.





Также Светлана Тихановская обратилась к министру Ринкевичсу с просьбой поддержать международное расследование в рамках универсальной юрисдикции и объявить организации ГУБОПиК и ОМОН экстремистскими, пишет telegraf.by





Идею наложить экономические санкции на «бизнесы, связанные с Лукашенко и приближенными к нему олигархами» уже поддержали президент, премьер-министр и глава МИД Латвии, с которыми она встретилась 14 ноября в ходе визита в Ригу.





Тихановская призвала Национальный банк Латвии остановить сотрудничество с «Беларусьбанком» и «Белагропромбанком», а также пересмотреть контракты о закупках нефтепродуктов и металлопродукции, лесной и деревообрабатывающей промышленности и алкоголя из Беларуси. Помимо этого, она предложила ввести ограничения против предприятий, которые увольняют бастующих работников,





В Telegram-канале Тихановской отмечается, что Латвия и другие балтийские страны согласились ввести расширенный список индивидуальных санкций, «который может включать сотни имен людей, виновных в фальсификациях и репрессиях».







