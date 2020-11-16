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Более тысячи человек задержали на акциях в Беларуси в воскресенье

16.11.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это второе воскресенье, когда задерживают больше тясячи человек. Более тысячи человек задержано на воскресных акциях протеста в Беларуси, говорится в сообщении незарегистрированного в республике правозащитного центра "Весна".


Больше всего задержаний зафиксировано в Минске. 
В ГУВД Мингорисполкома подтвердили задержания в белорусской столице. Кроме того, в милиции подтвердили использование спецсредств. 


фото РИА Новости

Также, правозащитники сообщают также о задержаниях в Гомеле, Светлогорске, Новогрудке, Бобруйске, Гродно, Пинске, Бресте, Новополоцке, Барановичах, Могилеве, Осиповичах, Жлобине, Молодечно, Ивье. 
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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