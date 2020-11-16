В Минск приходят косметические бренды, которых не было на нашем рынке. Рассказываем, на что обратить внимание

Источник материала: Tut.by

Через пару месяцев в Минске должен открыться первый магазин крупной косметической сети «Золотое яблоко», и вместе с ним в Беларусь приедут бренды, которых до этого не было на нашем бьюти-рынке. Вместе с экспертом разбираемся, стоит ли с ними познакомиться.

Анастасия Величкокосметолог-эстетист

Первый бренд, который мы надеемся вскоре увидеть в Минске, — Milani. Это итальянский масс-маркет с люксовым качеством. Пока он доступен для белорусов лишь онлайн и в очень ограниченном ассортименте.

К чему стоит присмотреться у Milani? Например, к запеченным румянам в оттенке Luminoso — фавориту многих блогеров. Или же к линейке Conceal + Perfect: в ней есть отличные тон и консилер с высокой степенью покрытия и феноменальной стойкостью.





Весьма вероятно, вместе с «Золотым яблоком» в Беларусь официально придет и Physicians Formula с их культовым Butter bronzer. Кстати, сейчас это уже не один продукт, а целая линейка на основе масла мурумуру: в нее входят не только бронзеры, но и румяна, хайлайтеры и даже тени.





Возможно, белорусский рынок пополнится и «тяжелым» люксом. Нам, например, было бы любопытно протестировать декоративную линейку Tom Ford, звезда которой — тоже бронзер (тот, что в оттенке Terra).





А еще — ждем средства для макияжа от Giorgio Armani, которые для белорусов пока доступны лишь онлайн (что непростительно с учетом их стоимости). У Armani стоит обратить внимание на тональные средства, пудры и, конечно же, жидкие тени — им, вопреки заверениям блогеров, абсолютных аналогов на косметическом рынке до сих пор нет.





Впрочем, тратиться на дорогие тени вовсе не обязательно: в «Золотом яблоке» есть отличные варианты и в бюджетном сегменте. Например, у бренда Wet n Wild можно взять палетки-десятки, вдохновленные американским профом. У них же стоит искать и хайлайтеры с экстрасиянием.





Одна из лучших рассыпчатых пудр для закрепления макияжа — от Laura Mercier — также может вскоре прийти в Беларуси. Если у вас комбинированная или жирная кожа, на которой плохо держатся тональные средства, этот продукт точно стоит рассмотреть к покупке.





А любителям натурального контуринга рекомендуем скульптор от Kevin Aucoin в оттенке Light: он, надеемся, тоже появится на полках белорусских магазинов.



