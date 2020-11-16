ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минск приходят косметические бренды, которых не было на нашем рынке. Рассказываем, на что обратить внимание

16.11.2020 08:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Через пару месяцев в Минске должен открыться первый магазин крупной косметической сети «Золотое яблоко», и вместе с ним в Беларусь приедут бренды, которых до этого не было на нашем бьюти-рынке. Вместе с экспертом разбираемся, стоит ли с ними познакомиться.

  • Анастасия Величкокосметолог-эстетист

Первый бренд, который мы надеемся вскоре увидеть в Минске, — Milani. Это итальянский масс-маркет с люксовым качеством. Пока он доступен для белорусов лишь онлайн и в очень ограниченном ассортименте.

К чему стоит присмотреться у Milani? Например, к запеченным румянам в оттенке Luminoso — фавориту многих блогеров. Или же к линейке Conceal + Perfect: в ней есть отличные тон и консилер с высокой степенью покрытия и феноменальной стойкостью.


Весьма вероятно, вместе с «Золотым яблоком» в Беларусь официально придет и Physicians Formula с их культовым Butter bronzer. Кстати, сейчас это уже не один продукт, а целая линейка на основе масла мурумуру: в нее входят не только бронзеры, но и румяна, хайлайтеры и даже тени.


Возможно, белорусский рынок пополнится и «тяжелым» люксом. Нам, например, было бы любопытно протестировать декоративную линейку Tom Ford, звезда которой — тоже бронзер (тот, что в оттенке Terra).


А еще — ждем средства для макияжа от Giorgio Armani, которые для белорусов пока доступны лишь онлайн (что непростительно с учетом их стоимости). У Armani стоит обратить внимание на тональные средства, пудры и, конечно же, жидкие тени — им, вопреки заверениям блогеров, абсолютных аналогов на косметическом рынке до сих пор нет.


Впрочем, тратиться на дорогие тени вовсе не обязательно: в «Золотом яблоке» есть отличные варианты и в бюджетном сегменте. Например, у бренда Wet n Wild можно взять палетки-десятки, вдохновленные американским профом. У них же стоит искать и хайлайтеры с экстрасиянием.


Одна из лучших рассыпчатых пудр для закрепления макияжа — от Laura Mercier — также может вскоре прийти в Беларуси. Если у вас комбинированная или жирная кожа, на которой плохо держатся тональные средства, этот продукт точно стоит рассмотреть к покупке.


А любителям натурального контуринга рекомендуем скульптор от Kevin Aucoin в оттенке Light: он, надеемся, тоже появится на полках белорусских магазинов.


 
Теги: знакомства, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Через пару месяцев в Минске должен открыться первый магазин крупной косметической сети «Золотое яблоко», и вместе с ним в Беларусь приедут бренды, которых до этого...
 
Новости дня
Новости разные
 
Друг Лукашенко проиграл президентские выборы в Молдавии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.11.2020
Mir24.TV Belarus
16.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика