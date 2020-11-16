Непридуманная история. Как красотка-баскетболистка попала в банду, награбила миллионы и сбежала из тюрьмы

Источник материала: Tut.by

Двухметровая красавица-баскетболистка Оливера Чиркович была звездой Югославии. У нее было все: юность, привлекательность, деньги и неплохая должность в клубе «Црвена звезда», куда она устроилась по окончании карьеры в большом спорте. Однако внезапно произошло то, чего никто не ожидал от этой успешной молодой женщины: Чиркович стала членом известнейшей воровской группировки «Розовые пантеры», начала грабить ювелирные магазины и выносила из бутиков деньги и драгоценности на миллионы долларов.



Фото: Instagram/oliveracirkovic

Не помогла даже ее поимка: Чиркович стала первой женщиной в истории, которой удалось сбежать из греческой тюрьмы. Как известной авантюристке удалось продолжить свое дело даже после двух арестов, в чем состоял ее собственный способ ограбления ювелирных и при чем тут популярный аккаунт в Instagram — в материале « Ленты.ру ».

Шаг на паркет

Оливера Васич родилась в 1969 году в Белграде. Девочка росла активной и подвижной — было очевидно, что ее энергию лучше всего направить в спорт. Выбор пал на баскетбол: она быстро росла, обгоняя сверстников, — и уже в подростковом возрасте вытянулась почти до двух метров: рост юной Васич составлял 1,94 метра.

Спортсменка делала успехи и даже стала членом юниорской женской сборной Югославии. В 1988 году она вместе с Даниелой Илич, Элеонорой Вилд, Данирой Накич и другими коллегами по команде заняла третье место на чемпионате Европы. Коллеги вспоминают о ней как о дисциплинированной спортсменке, хоть и не хватающей звезд с неба. Несмотря на то, что тогда Васич не была самой яркой и сильной в команде и ее нельзя было назвать топовым игроком, ей нередко удавалось покинуть скамейку запасных сборной и занять место на площадке.

«В конце восьмидесятых я тренировал ее на юношеском отборе Югославии. У нее не было заметной роли, поэтому о ней никто не вспоминает, но иногда она вставала со скамейки запасных. Я никогда не предполагал, что она станет преступницей», — говорил о ней позднее тренер. Сейчас он разочарован в бывшей воспитаннице, так как уверен, что спортсмены и спортсменки должны быть примером для всех молодых людей не только в известных публичных поступках, но и в обычной жизни.

В начале 1990-х Васич переехала в Грецию, где познакомилась с будущим супругом Сречко Чирковичем. Спортивная карьера пошла в гору: в первом же сезоне ее назвали лучшим легионером афинского «Паграти», а также лучшим бомбардиром местного женского чемпионата. Благодаря ей клуб вернул себе былую славу. В 1997 году Оливера вышла замуж за Сречко и вскоре родила сына Николая.

В декрет она уходила всего на полгода — так сильно ей хотелось скорее вернуться на паркет. Вскоре ее ждал еще один сезон в словенском клубе «Целе», а потом «Црвена звезда». По окончании спортивной карьеры на паркете в 2000 году Чиркович получила административную должность в баскетбольном клубе «Царвена звезда», однако большого удовольствия от этой работы не получала.

Со стороны казалось, что ее жизнь в целом удалась, однако, несмотря на это, успешную и в работе, и в личной жизни девушку увлек мир криминала. Сначала она перепродавала добытые незаконным путем одежду и обувь, позднее сама начала воровать дорогие статусные товары, в основном одежду. Вскоре бывшая баскетболистка переключилась на драгоценности — в том числе очень дорогие украшения.

Это был ее входной билет в самую известную и опасную группировку грабителей того времени — банду «Розовые пантеры». Чиркович стала их символом и самой известной представительницей, а ее жизнь отныне превратилась в криминальную драму.

Сейчас она утверждает, что не может в полной мере объяснить свою мотивацию. «Во мне много разных людей. Нет никаких объяснений. Я — комбинация несовместимого, женщина, которая несет в себе парадоксы, у меня нет объяснения своей жизни. Я могу только пересказывать это через свои книги, я могу дать рекомендации — теперь я знаю, где я ошиблась, но все это было продиктовано моим бунтарским характером, немного авантюрным духом, деньгами, которые приходят быстро… Неограниченная свобода — вот к чему это приводит», — объясняет она.

Взгляд кошки

Костяком легендарной группировки «Розовые пантеры» стали выходцы с Балкан, пережившие серию войн в Югославии. Вероятнее всего, многие члены банды были ветеранами боевых действий в зоне конфликта, выходцами из Сербии, Хорватии, Черногории и Боснии. Они совершили сотни налетов, их добыча оценивается в сотни миллионов долларов. Впервые о дерзких грабителях заговорили в 2003 году, когда те обокрали лондонского ювелира, захватив редкий бриллиант стоимостью около полумиллиона фунтов. Тогда они спрятали добычу в баночке из-под крема.

Европейские правоохранители чуть ли не в шутку прозвали банду «Розовая пантера» — с оглядкой на сюжет известного криминального фильма, в центре сюжета которого находится похищение бриллианта. Они даже не предполагали, что злодеяния «пантер» затянутся на десятилетия, а ироничное прозвище будет звучать зловеще для всех европейских ювелирных домов. Так, в 2005-м преступники вынесли из магазина Graff в Лондоне украшения почти на миллион фунтов. Идентичное преступление произошло и тремя годами ранее, однако тогда его не связали с деятельностью «пантер».

«Пантеры» действовали почти кинематографично. К примеру, перед ограблением магазина в Биарицце преступники покрасили скамейки в окрестностях бутика, чтобы прохожие и отдыхающие случайно не стали свидетелями налета. Также показательным стало дерзкое ограбление бутика дома Harry Winston в Париже — именно по нему отныне можно было разобрать почерк преступников.

Тогда четверо мужчин, переодетых в женскую одежду и белокурые парики, притворились богатыми клиентками, чтобы выкрасть драгоценности на десятки миллионов долларов.

Позднее группировка снова ограбила бутик Graff в Лондоне — тогда для изменения внешности воры использовали протезный макияж, то есть, по сути, прилепили себе новые лица поверх настоящих.

Годами сотрудники Интерпола гонялись за грабителями по всему миру. К 2010-му «пантер» обвиняли уже почти в полутора десятках краж, совершенных в 20 странах мира, — не только в Европе, но и в США, в Японии и в Объединенных Арабских Эмиратах. При этом о самой банде было известно крайне мало: предполагалось, что группировка имеет почти децентрализованную разрозненную структуру и в ней «работает» от 60 до 200 человек. На их счету — проникновение во Дворец дожей в Венеции и кражи знаковых и знаменитых изделий, например бриллиантового колье, называемого Графиня де Вандом — 116 крупных алмазов, оцененных на момент кражи в 31 миллион долларов.

Тюремная история

«Меня зовут Оля. Я заключенная, отбываю наказание в греческой тюрьме Eleonas Tiva. Я осуждена на двенадцать, двенадцать и восемь лет за организованную преступность, кражу с отягчающими обстоятельствами и вооруженное ограбление. Я считаюсь членом международной преступной группировки „Розовая пантера“. Я многократно возвращалась сюда и стала здесь самым известным человеком, потому что я единственная женщина, которая сбежала из греческой тюрьмы. Таким образом я заслужила статус опасного заключенного, что предполагает особые меры безопасности во время моих поездок в суд, к окружным судьям, в больницу и тому подобное», — так начинается автобиография Чиркович, которую она написала, находясь в тюрьме.

Сейчас книгу практически невозможно найти: Чиркович стала чуть ли не селебрити, ее книги быстро раскупают. Но как она добилась такой известности?

Ближе к концу своей карьеры в баскетболе Оливера обзавелась странным хобби: она перепродавала брендовую одежду и шубы. Товар спортсменка получала от поставщиков из Турции и Греции — и была осведомлена о его не вполне легальном происхождении.

Зато ее клиенты, среди которых были известные спортсмены, артисты и даже политики, ни о чем не подозревали, надеясь в первую очередь на репутацию молодой баскетболистки. Спустя несколько лет Оливера организовала воровскую банду, а полученные нечестным путем деньги вкладывала в автомобили и недвижимость. Во многом ее поддерживал супруг, который также был связан с преступным миром.

По словам Чиркович, она не воспринимала ограбления, в которых участвовала, как настоящее воровство, а расценивала их как «действия Робина Гуда, который ворует у богатых». Она уверена, что раз все застраховано в банках, то воровство не считается, — так как банки, по ее заверениям, «грабители в законе».

Мне все это казалось анархичным и бунтарским. Сначала я начала покупать краденое оптом. Я открыла выставочный зал в Белграде. Это домашняя версия бутика, в котором продают краденые брендовые товары. Покупали политики, спортсмены и певцы. Это был мой первый шаг к преступлению. Когда я поняла, что воры быстро тратят деньги и им не хватает, я стала организатором. У меня были деньги на организацию дел. Я нашла жилье и просто показала им магазин, который меня интересует. Поскольку они были некомпетентны в финансовом отношении, я начала заботиться и о деньгах. Потом все стало серьезно. Очень быстро я оказалась главой «Розовых пантер». Потому что у меня были квартиры для их размещения, еще одна квартира для краденого, у меня были покупатели. Все было продумано до мелочей.

Чиркович стала известной представительницей «пантер». Она действовала только на территории Греции и получила от местных правоохранителей прозвище Архондизи — Женщина-дракон, или Женщина-паук. Она упивалась своей безнаказанностью: в книге «Я, розовая пантера» она продолжает настаивать, что она сама построила весь свой мир и написала собственные правила жизни, которые она передаст будущим поколениям.

«Они завидовали мне, восхищались мной, жаловались мне. Я не менялась. Я придерживалась своих принципов, даже когда они начали разрушать и подвергать меня опасности», — заявляет Чиркович, отмечая, что именно несгибаемый характер и самоуверенность привели ее к «опасной» жизни, развернув жизнь «не в том направлении».

Тюремная история

С полицией Чиркович впервые столкнулась лишь в 2006 году. Это произошло случайно: критские патрульные, обыскивая машину женщины, обнаружили плоскогубцы, с помощью которых накануне ее банда ограбила ювелирный магазин. Пострадавшие опознали и инструмент, и высокую даму, которая помогла преступникам. По ее словам, этого было тогда достаточно для судебного решения.

«Они сразу связали меня со всеми кражами, которые происходили на греческих островах и были не нашими, а работой других преступников, которых я даже не знала», — сетовала она. Чиркович оказалась сначала в критской тюрьме, а затем в самой большой тюрьме Коридаллос в Афинах, куда ее перевели после конфликта с другой заключенной.

Позднее выяснилось, что лишение свободы не перевоспитало воровку, а ожесточило ее и заставило впредь быть более осторожной и изощренной. К тому же все это время, по словам Чиркович, она невероятно страдала из-за разлуки с ребенком, которая показалась ей кошмаром.

Воссоединившись с семьей, она годами организовывала новые виртуозные ограбления, а слава «пантер» уже гремела по всему миру. Весной 2012-го во время подготовки к новому «делу» полицейские схватили ее в собственной квартире. Вскоре она вновь вернулась в Коридаллос.

Там Чиркович уже знали — не только из-за ее многочисленных правонарушений, но и из-за удивительного таланта к рисованию. Она открыла его в себе во время предыдущего заключения и спустя годы с упоением продолжила создавать шедевры. Это выделило ее на фоне других преступников, и многие надзиратели прониклись к ней симпатией. В течение нескольких недель она завоевывала доверие как высшей администрации, так и надсмотрщиков.

Вскоре возник план побега: она уговорила одного из охранников помочь — забрать вместе с ней у родственников краски. Когда тот отпер дверь, посетитель оглушил его ударом по голове и скрылся вместе с Оливерой на мотоцикле. Это стало первым в истории побегом из тщательно охраняемой греческой тюрьмы. Сначала никто даже не заметил, что арестантка исчезла. Чиркович сбежала в родную Сербию через леса Македонии и Черногории.

Однако спустя всего шесть недель Чиркович вернулась к «работе». После поимки местная полиция выяснила, насколько опасна рецидивистка, вернувшаяся на родину. После первого суда она получила 32 с половиной года тюрьмы — за грабеж и организацию преступной деятельности. Ее отправили в тюрьму строгого режима Eleonas Tiva.

К удивлению правоохранителей, тогда за преступницу вступились многие местные жители, а также администрация баскетбольного клуба «Паграти», за который она играла в 1990-е. Через некоторое время с помощью апелляции приговор был смягчен, и в августе 2017-го после пяти с половиной лет заключения Оливера была оправдана по некоторым пунктам обвинения и освобождена, однако ей временно запретили въезд в Грецию. Она вновь вернулась в Сербию.

В заключении Чиркович написала автобиографию (издается как «Розовая пантера. Моя тюремная исповедь» и «Я, Розовая пантера: Исповедь») и нарисовала множество картин. Сейчас она обратила свою жизнь в пиар-историю: она ведет блог в Instagram, который даже имеет синюю галочку верификации, означающую «официальность» страницы звезды, и может похвастаться почти 56 тысячами подписчиков.

В сторис — мотивирующие цитаты (в том числе из собственных книг) и трогательные обращения, а загруженные фото красивых интерьеров и выхоленные селфи набирают тысячи лайков. Кажется, что у этой женщины наконец все спокойно: статус, съемки в ток-шоу, безупречная внешность на шестом десятке жизни, белозубый сын-красавец.

«Кто ищет душу в книгах, тот найдет меня, кто слушает меня сердцем, тот поймет меня!» — сообщает Чиркович в описании профиля.