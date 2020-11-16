На границе случился транспортный коллапс

Настоящий транспортный коллапс случился в настоящее время на границе Беларуси со странами Евросоюза.





По данным Госпогранкомитета на 08:00, своей очереди на выезд ожидают более 1830 большегрузов.

Самая напряженная ситуация на литовском направлении — более 1300:

«Каменный Лог» — более 520;

«Бенякони» — более 330;

«Котловка» — более 250;

«Привалка» — более 200.

На тысячу меньше на польском — более 300:

«Брузги» — более 150;

«Берестовица» — более 80;

«Козловичи» — более 70.

Почти столько же на латвийском — более 230: