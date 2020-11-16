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На границе случился транспортный коллапс

16.11.2020 08:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Настоящий транспортный коллапс случился в настоящее время на границе Беларуси со странами Евросоюза.

На границе случился транспортный коллапс

По данным Госпогранкомитета на 08:00, своей очереди на выезд ожидают более 1830 большегрузов.

Самая напряженная ситуация на литовском направлении — более  1300:

  • «Каменный Лог» — более 520;         
  • «Бенякони» — более 330;
  • «Котловка» — более 250;
  • «Привалка» — более 200.        

На тысячу меньше на польском — более 300:

  • «Брузги» — более 150;
  • «Берестовица» — более 80;
  • «Козловичи» — более 70.

Почти столько же на латвийском — более 230:

  • «Григоровщина» — более 130;
  • «Урбаны» — более 100.   
 
 
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Настоящий транспортный коллапс случился в настоящее время на границе Беларуси со странами Евросоюза.
 
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