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На границе случился транспортный коллапс
Источник материала: Навiны
Настоящий транспортный коллапс случился в настоящее время на границе Беларуси со странами Евросоюза.
По данным Госпогранкомитета на 08:00, своей очереди на выезд ожидают более 1830 большегрузов.
Самая напряженная ситуация на литовском направлении — более 1300:
На тысячу меньше на польском — более 300:
Почти столько же на латвийском — более 230:
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Настоящий транспортный коллапс случился в настоящее время на границе Беларуси со странами Евросоюза.
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