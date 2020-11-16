«Лукашенко и вся эта чернь исчезнет, и белорусы смогут строить новую Беларусь, где люди не будут бояться выходить на улицу»

«Сегодня на марш памяти Романа Бондаренко вышла вся страна», — заявила Светлана Тихановская в эфире youtube-канала «Страна для жизни».





«Площадь Перемен» — «маленькая детская площадка с горками» на улице Червякова в Минске — стала «вечным местом памяти о терроре и режиме», считает экс-кандидат в президенты.

«Мы все видели эту черную массу силовиков, которые приехали. Она, конечно, сумела разогнать за 10 минут всех людей, но это не был разгон: люди, увидев, как их окружают вот эти фашисты, стояли и сохраняли спокойствие, — отметила Тихановская. — Они дали им понять: мы вас не боимся, мы в своем дворе, это — место памяти, это — место скорби, а вы пришли и сейчас все это разрушите».

«Думаю, что все эти силовики чувствуют себя некомфортно, когда видят, что люди их не боятся, их просто перестали замечать, их не уважают, их тихо ненавидят», — считает политик.

По ее мнению, пишет БелаПАН, силовики понимают: сколько бы они ни срезали ленточки, ни задерживали, ни топтали цветы, люди все равно будут выходить, потому что правда за ними.

«И теперь день за днем мы будем собирать доказательства преступлений против народа и готовить народный трибунал», — заявила Тихановская.

Она считает, что любое действие граждан будет приближать осуществление «мечты всех белорусов: и Лукашенко уйдет, и вся эта чернь, которую мы видим на улицах, исчезнет, и белорусы смогут все вместе строить новую, свободную Беларусь, где люди не будут бояться выходить на улицу».