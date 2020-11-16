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Как непризнание западных дипломов скажется на образовании в Беларуси ― эксперт

16.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Почему нет смысла не признавать иностранные дипломы в Беларуси – эксперт

Напомним, президент Беларуси ранее поручил правительству принять меры о непризнании дипломов, полученных белорусами в иностранных вузах. Комментируя обучение за границей, Лукашенко отметил, что нашим студентам там "мозги промоют", а потом нам их "подкинут как пятую колонну".

Как обучение за пределами Беларуси может повлиять на молодежь, и что теперь делать с иностранными дипломами, прокомментировал политический эксперт, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор СПбГУ Николай Межевич.

"Промыть можно только то, что есть. Если нет мозгов, то промывай или не промывай – ничего не получится. Второе. Взаимное признание дипломов – далеко не автоматическое явление в современной Европе. Вопрос детально изучен мной с Эстонией, Латвией, Литвой. Как правило, есть выход: индивидуальное признание дипломов. Если Иванов, Петров, Петренко или Петренкевич получили диплом в Варшаве, то специальная комиссия должна этот диплом рассмотреть", - рассуждает Межевич. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко считает, что студенты с польским дипломом должны его подтвердить

По его словам, если какой-то конкретный студент или молодой человек настроен антигосударственным образом, он вряд ли за один день изменит свое отношение. И ситуация с дипломом никак на него не повлияет.

"Очень опасно вешать на дверь конюшни замок после того, как из нее уже украли лошадь. Тот, кто настроен так или иначе антигосударственным образом, он уже все равно так настроен. И вряд ли непризнание диплома может повлиять на эту ситуацию. Если человек, условно говоря, получил степень магистра в Варшавском университете, а пойман в тот момент, когда он развинчивает рельсы на белорусской железной дороге, на мой взгляд, такому человеку диплом не нужен. Ему место с стройбате, чтобы эти рельсы обратно привинчивать", - считает собеседник Sputnik.

Напомним, в октябре министр образования Беларуси Игорь Карпенко посещал вузы в Минске, где знакомился "с ремонтными, реставрационными и отделочными работами". Он отметил, что белорусское высшее образование находится на достойном уровне, что подчеркивает нарастающий экспорт образовательных услуг. По его словам, сейчас в белорусских вузах обучаются около 26 тысяч студентов из 107 стран, большинство иностранцев - из Китая, России и других стран бывшего СССР.

Комментарий президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Николая Межевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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Если человек получил степень магистра в Варшаве, но раскручивает рельсы на белорусской железной дороге, то диплом ему не нужен, ему место в стройбате, считает...
 
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