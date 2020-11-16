Почти 2 тысячи фур: очереди на границе в направлении ЕС сохраняются

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Согласно оперативным данным Государственного таможенного комитета на границе с Европейским Союзом в очередях на выезд скопились очереди.

В направлении Латвии очереди сформировались в двух пропускных пунктах – Григоровщина и Урбаны. По 130 и 100 грузовиков в электронной очереди соответственно.

Самое продолжительное ожидание на выезд в ЕС традиционно на литовском направлении. Очереди здесь сформировались следующим образом:

- Котловка – 240,

- Каменный Лог – 510,

- Бенякони – 330,

- Привалка – 190.

На польском направлении самая длинная очередь из 140 фур стоит в пункте пропуска Брузги. В Берестовице и Козловичах зависли 90 и 70 машин соответственно.

Всего в очередях на белорусской границе на выезд в Европейский Союз стоят более 1800 машин.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

Ранее в Гродненской таможне заявили, что литовской стороной систематически нарушаются договоренности о ритмичном приеме транспорта, что приводит к образованию очередей.

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