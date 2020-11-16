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Почти 2 тысячи фур: очереди на границе в направлении ЕС сохраняются
16.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Согласно оперативным данным Государственного таможенного комитета на границе с Европейским Союзом в очередях на выезд скопились очереди.
В направлении Латвии очереди сформировались в двух пропускных пунктах – Григоровщина и Урбаны. По 130 и 100 грузовиков в электронной очереди соответственно.
Самое продолжительное ожидание на выезд в ЕС традиционно на литовском направлении. Очереди здесь сформировались следующим образом:
- Котловка – 240,
- Каменный Лог – 510,
- Бенякони – 330,
- Привалка – 190.
На польском направлении самая длинная очередь из 140 фур стоит в пункте пропуска Брузги. В Берестовице и Козловичах зависли 90 и 70 машин соответственно.
Всего в очередях на белорусской границе на выезд в Европейский Союз стоят более 1800 машин.
Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном
Ранее в Гродненской таможне заявили, что литовской стороной систематически
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Только на литовском направлении скопилось более тысячи большегрузных автомобилей, из которых более 500 "зависли" в пункте пропуска Каменный Лог.
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