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Пресс-секретарь Белорусской православной церкви осудил разорение мемориала на «Площади перемен»
16.11.2020 09:21 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tut.by
Вчера силовики разобрали мемориал во дворе на улице Червякова в Минске, посвященный погибшему Роману Бондаренко.
Во время «операции» было задержано несколько десятков человек, которые пришли почтить память погибшего мужчины. Применялись спецсредства. В результате протестующие были разогнаны, мурал разрушен, а цветы и лампадки, которые горожане приносили к портрету Бондаренко, вывезены на грузовике.
Напомним, Роман Бондаренко 12 ноября вышел во двор своего дома, когда неизвестные в масках приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора. В результате потасовки он пострадал, а позже скончался в больнице.
Пресс-секретарь БПЦ Сергей Лепин на своей странице в
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Вчера силовики разобрали мемориал во дворе на улице Червякова в Минске, посвященный погибшему Роману Бондаренко.
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