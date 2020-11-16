Пресс-секретарь Белорусской православной церкви осудил разорение мемориала на «Площади перемен»

Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

Вчера силовики разобрали мемориал во дворе на улице Червякова в Минске, посвященный погибшему Роману Бондаренко.

Во время «операции» было задержано несколько десятков человек, которые пришли почтить память погибшего мужчины. Применялись спецсредства. В результате протестующие были разогнаны, мурал разрушен, а цветы и лампадки, которые горожане приносили к портрету Бондаренко, вывезены на грузовике.

Напомним, Роман Бондаренко 12 ноября вышел во двор своего дома, когда неизвестные в масках приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора. В результате потасовки он пострадал, а позже скончался в больнице.

Пресс-секретарь БПЦ Сергей Лепин на своей странице в Facebook резко осудил действия силовиков: «Не пойму, зачем это глумление над портретами убиенного, над цветами в его память, зачем это сатанинское попрание лампад и иконок, борьба с импровизированном мемориалом во дворе, вдоль дорог... ? В чем смысл? Не согласовано, да? А вот такое поведение и отношение -- оно согласовано? С кем?».