В Перу протесты привели к отставке временного президента

Источник материала: АФН

Временный президент Перу Мануэль Мерино в воскресенье, 15 ноября, всего через пять дней после принятия присяги, объявил об уходе в отставку.

Ранее его призвал к этому Конгресс страны на фоне массовых протестов.

Многотысячные выступления начались в Перу 9 ноября в связи с отстранением от власти экс-президента Мартина Вискарры. К 15 ноября известно как минимум о трех погибших демонстрантах и более сотне раненых в ходе столкновений демонстрантов с полицией в столице Перу Лиме.

10 ноября, когда Мерино принес присягу, отдельные группы протестующих пытались силой пробиться к зданию Конгресса. Чтобы остановить их, полиция применила водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. 13 ноября участники акции протеста закидали полицейских камнями и фейерверками, а те в ответ применили слезоточивый газ. 14 ноября полиция применила против демонстрантов в Лиме, по некоторым данным, также и боевые патроны.

Представительство ООН в Перу и международная правозащитная организация Amnesty International обвинили полицейских в чрезмерном применении насилия по отношению к мирным демонстрантам, передает DW.

9 ноября Конгресс Перу объявил импичмент президенту страны Мартину Вискарре, в частности, из-за обвинений в коррупции. 10 ноября к присяге был приведен спикер Конгресса Мануэль Мерино, который должен был стать исполняющим обязанности президента до следующих выборов, намеченных на апрель 2021 года.

Тем временем ряд политических деятелей в Перу назвали происходящее "замаскированным госпереворотом". Так, испанско-перуанский лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса 15 ноября в интервью газете El Comercio высказался за отставку Мануэля Мерино с поста временного президента. По мнению писателя, должность главы государства до следующих выборов должен занять конгрессмен Джино Коста.

Вискарра считался одним из самых популярных в стране лидеров за последние несколько лет. По данным СМИ, своей главной целью он называл борьбу с коррупцией. В настоящее время в отношении многих законодателей в Перу ведутся судебные разбирательства именно по этой статье.

Сообщается, что на фоне протестов несколько министров из состава временного правительства Перу в ночь на 15 ноября добровольно сложили с себя полномочия. В тот же день, 15 ноября, Конгресс призвал Мерино уйти в отставку.