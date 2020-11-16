Трамп заявил о беспрецедентных нарушениях Конституции во время выборов

Источник материала: АФН

Нарушения Конституции на выборах президента США достигали небывалых размеров, заявил президент Дональд Трамп. Об этом он написал в Twitter.

«Почему фейковые СМИ постоянно предполагают, что Джо Байден будет президентом, даже не позволяя нашей стороне показать, к чему мы сейчас и готовимся, насколько сильными были нарушения нашей великой Конституции на выборах-2020. Эти нарушения, возможно, не имели аналогов в прошлом», — заявил Трамп.

По его словам, множество наблюдателей от Республиканской партии не допустили к месту подсчета голосов «во многих наших штатах». Кроме того, президент заявил, что демократы «вносили изменения» в бюллетени для того, чтобы помочь кандидату от своей партии. Помимо этого, он назвал результаты голосования по почте «фальшивыми».

Twitter отметил оба твита Трампа, где он упоминает нарушения, произошедшие, по его мнению, на выборах, пометкой о спорности этих утверждений, передает РБК.

Ранее президент опубликовал другой пост, в котором заявил, что он и его команда готовят «крупные иски», которые продемонстрируют неконституционность выборов и «негодование по поводу попыток изменить их результат».

Накануне Трамп написал в соцсети, что его соперник, кандидат от демократов Джо Байден победил, так как выборы были «сфальсифицированы». Через час он уточнил, что не признает победу соперника, и заявил, что ему предстоит «долгий путь» по оспариванию этой победы.

Официальные итоги выборов пока не подведены, так как из-за рекордно высокой явки и большого количества голосовавших по почте избирателей подсчет затянулся. Однако 7 ноября ведущие американские СМИ отдали победу Байдену, который обеспечил себе необходимый для победы минимум голосов выборщиков. Сейчас у Байдена, по данным CNN, 306 голосов (для победы необходимо минимум 270), у Трампа — 232.

Действующий президент неоднократно заявлял, что Байден обеспечил себе преимущество за счет нарушений. Президент и его сторонники подали несколько исков, оспаривая результаты выборов, но суды штатов их отклонили.