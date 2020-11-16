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Усов: Скоро дойдет до экспроприации движимого и недвижимого имущества

16.11.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Депутат» Василевич озвучила очередную преступную инициативу тирании - лишать гражданства за сопротивление безумной, бесчеловечной власти. Для этого подобрали юное лицо, чтобы прикрыть трупные пятна режима.

Усов: Скоро дойдет до экспроприации движимого и недвижимого имущества
Кадр из фильма "Собачье сердце"
«Депутат» Василевич озвучила очередную преступную инициативу тирании - лишать гражданства за сопротивление безумной, бесчеловечной власти. Для этого подобрали юное лицо, чтобы прикрыть трупные пятна режима.

Спираль террора раскручивается стремительно, при участии молодых «дарований». Одно преступление перекрывается другим. Убийства - коллективной ответственностью. Скоро дойдет до экспроприации движимого и недвижимого имущества.

Давно пора отменить конституцию и суды. Ввести омоновские тройки и выбросить из страны пару сотен тысяч неграждан. Просто эшелонами. Гражданами считать только членов силовых структур и бюрократию, а остальные - только тягловый люд, без прав и без собственности. День прожили и ладно.

Да, у террора, у фашизма может быть женское, «наивное» лицо. Власть хочет этим, наверное, показать, что «правильные женщины» поддерживают политические репрессии и своего вождя. Что ситуация под контролем, что в Лукашенко верят и его боятся.

Позиции Василевич не может быть оправдания - это часть большого Зла, которое совершается против народа.
 
 
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«Депутат» Василевич озвучила очередную преступную инициативу тирании - лишать гражданства за сопротивление безумной, бесчеловечной власти. Для этого подобрали...
 
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